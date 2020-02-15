События в цифрах: «ДомInno», железная дорога и технопарк, выплаты ветеранам

События Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

Участниками зимней инновационной школы «ДомInno» (12+) станут 68 пензенских школьников.

В январе 2020 года в Пензенской области произведено 33700 тонн мяса скота и птицы, 22200 тонн молока и 19 миллионов яиц всех видов.

67% из 6299 учителей школ Пензы имеют высшую и первую квалификационные категории.

За два года в Пензе на реконструкцию детской железной дороги протяженностью 2,4 км и строительство детского технопарка на 100 учащихся направят 550 миллионов рублей.

В связи с 75-й годовщиной Победы 11930 пензенских ветеранов получат выплаты в размере 75 или 50 тысяч рублей.

400 воспитанников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Пензенской области участвуют в региональном этапе XIX Международных молодежных игр (0+).