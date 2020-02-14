В Пензе прошел литературно-музыкальный вечер «Год с Куприным»
Базылев выступает за создание центра трансплантации в Пензе
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
В Пензе выписали первую двойню, рожденную после ЭКО в перинатальном центре
Зачем в пензенский клуб счастливых мам ходят папы?
День любви. В Пензе сыграли свадьбу альпак
Сергей Анисимов: Спутник подходит моему ритму жизни
В Пензе получила продолжение история со странной управляйкой в Нефтянике
Депутаты предложили уволить Иванкина с поста главы Департамента ЖКХ
В Пензе регоператор не планирует строить мусороперерабатывающий завод
Православные пензенцы отметят Сретение Господне
Иван Белозерцев рассказал молодым парам о поддержке при рождении детей
Пензенцы превратили измученную одинокую кошечку в пушистое облачко

Пензенцы проконсультировались у онколога и дерматолога в торговом центре (видео)

14 февраля в 20:42 140 просмотров

Пензенские медики проводят первичное обследование пациентов в торговых центрах. Заранее записываться не надо. Сдать кровь на анализ и получить консультацию специалиста может любой желающий. На этот раз секретами здоровья и долголетия с пензенцами поделились онкологи и дерматологи.

Кого ни спроси, посетители супермаркета как один отмечают, что очень удобно прийти за покупками и пройти небольшое обследование.

«Мне нужно было кое-чего в магазине, затем увидела, что можно проконсультироваться у врача. Решила проверить кровь на холестерин и сахар», — рассказала жительница Пензы Раиса Гурьева.

К врачам-специалистам мог свободно обратиться любой желающий. Свой прием в фойе торгового центра вели дерматолог и онколог. Первым делом покупателям предлагали пройти осмотр, чтобы врачи могли выявить визуальные признаки опасных заболеваний. Кроме этого, специалисты давали горожанам советы, как сохранить здоровье на долгие годы.

«Исследования говорят о том, что соблюдение норм ЗОЖ и регулярное прохождение диспансеризации в несколько раз уменьшают вероятность развития злокачественного новообразования», — отметила главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Подобные акции в рамках месячника борьбы с онкологией довольно востребованы. В следующий раз врачи проведут выездной прием 20 февраля (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...