В Пензе прошел литературно-музыкальный вечер «Год с Куприным»
Базылев выступает за создание центра трансплантации в Пензе
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
Юные пензенцы борются за участие в гала-концерте конкурса «Поющий край»
Игрок «Что? Где? Когда?» дал интервью телеканалу «Экспресс»
Пензенские студенты будут помогать казакам в обеспечении правопорядка
Пензенские студенты будут помогать казакам в обеспечении правопорядка
В пензенском литературном музее открыли юбилейный год писателя Куприна
В Пензе стартует зимняя школа «ДомInno»
В пришкольных и загородных пензенских лагерях отдохнут более 20 тыс. детей
В «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пензенцы напишут экзамен по истории
В пензенской филармонии выступил выдающийся органист из Венгрии
Пензенские старшеклассники смогут выбирать предметы для изучения

В Пензе открылась выставка, посвященная героям Отечества (видео)

15 февраля в 05:28 170 просмотров

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы в Пензе открылась уникальная выставка, посвященная героям Отечества (0+). В экспозиции представлены предметы амуниции и личные вещи военнослужащих с I до XX веков.

Часы, которые раньше использовались в танках, сейчас — большая редкость. Те, что представлены на выставке, были выпущены в 1936 году. Найти их можно, пожалуй, только на аукционах. Возможность увидеть артефакт появилась у жителей Пензы, которые придут на выставку в Дом молодежи. Там и оружие, и солдатская форма, письма и документы. Автор экспозиции — коллекционер Олег Машин. Ему принадлежит большинство экспонатов. Он собирал их на протяжении десяти лет и до сих пор продолжает искать уникальные артефакты.

«Очень трудно найти оригинальные вещи. Если по Первой мировой и Великой Отечественной войнам что-то встречается, то, чтобы обнаружить реальный артефакт, нужно посидеть в архивах», — рассказал он.

В экспозиции представлена военная амуниция не только прошлого столетия: там есть оружие, которым сражались племена, жившие на территории нашей страны в начале первого тысячелетия, а еще предметы, принадлежащие участникам Афганской и Чеченских войн.

«Это постоянно надо доносить до молодежи, чтобы она понимала, что дело не только в призрачных ценностях, но и в тех, которые очень дороги для нас, — это Родина, государство и наша жизнь», — отметил председатель пензенского отделения российского «Союза ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев.

Всего на выставке — несколько сотен экспонатов. Увидеть и даже прикоснуться к ним может любой желающий. Экспозиция будет работать до 20 мая, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...