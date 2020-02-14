Игрок «Что? Где? Когда?» дал интервью телеканалу «Экспресс»

30 детей со всей области на этой неделе в Центре для одаренных детей «Ключевский» изучали азы интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Она является одной из дисциплин олимпиады Приволжского федерального округа.

Задача пензенских ребят — войти в десятку лучших команд. Заключительная игра, на которой определился состав сборной Пензенской области, прошла 14 февраля, а главной частью подготовки стали мастер-классы двукратного обладателя «Хрустальной совы», участника телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» (16+) Михаила Скипского. О нарастающей популярности к этой игре и о том, с какого возраста можно начинать играть, он рассказал в интервью, которое дал корреспонденту телеканала «Экспресс» Ольге Сайгановой.