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Пензенские школьники борются за медали турнира «Зима баскетбольная»

14 февраля в 23:27 162 просмотра

В Пензе стартовал турнир «Зима баскетбольная» (0+). В нем принимают участие мальчишки 2007 года рождения. Кроме ребят из нашего города, за медали сражаются спортсмены из Кузнецка, Самары, Тамбова и Новокуйбышевска.

Во встрече пензенских и самарских баскетболистов накал борьбы был таким, что все решалось на последних секундах. Для каждой из команд это уже не первая игра в рамках юношеского турнира «Зима баскетбольная», но каждый матч — отдельная история, поэтому мальчишки выходят на паркет, не думая о прошлых победах и поражениях.

Честь Пензы защищают сразу три команды. Противостоят хозяевам паркета юные баскетболисты из Кузнецка, Тамбова, Самары и Новокуйбышевска.

«Очень хороший турнир. Ребята сражаются, переживают, болеют. Мы очень довольны, что проводим такие соревнования и к нам стало приезжать очень много хороших команд, это способствует развитию пензенского баскетбола», — рассказал судья турнира Сергей Стулов.

Команды играют по круговой системе, поэтому мальчишки смогут проверить себя на прочность в сражении с каждым из соперников. Завершится юношеский турнир «Зима баскетбольная» 15 февраля, сообщает телеканал «Экспресс».


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