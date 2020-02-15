Губернатор пообщался с молодыми студенческими семьями (видео)

В День всех влюбленных губернатор Иван Белозерцев встретился с молодыми семьями Пензенской области. Большинство из них — еще студенты, но уже мечтают создать многодетные семьи. Самым насущным вопросом для молодых мам и пап оказалось приобретение жилья.

Карина Авдеева — молодая мама, ей — всего 19, и будущий педагог начальных классов очень любит детей. Параллельно с воспитанием ребенка успевает учиться в колледже. Их с мужем первенцу — пять месяцев, но, будучи сама из многодетной семьи, девушка уверена, что детей будет, как минимум, трое.

«Встретились с будущим супругом в магазине, это была любовь с первого взгляда. Через три года поженились. В декабре 2018 года взяли ипотеку и живем в Никольске», — рассказала Карина Авдеева.

Андрей Сурков — тоже педагог, и его молодую семью тоже больше всего волнует именно вопрос жилья и государственной поддержки. Мужчина уверен: в скором будущем придется расширяться.

«Долгожданный первенец. Конечно, хотим еще детей, а там — как Бог даст. Молодая семья — это очень хорошо», — отметил он.

С жилищным вопросом молодым семьям в Пензенской области сейчас помогают по федеральной линии. Так, материнский капитал родителям будут выдавать уже при рождении первого ребенка, но действуют и региональные программы.

«Улучшение жилищных условий, губернаторский сертификат. Это является очень ярким примером поддержки от нашего местного бюджета», — сказал министр труда, социальной защиты и демографии по Пензенской области Алексей Качан.

Разговор со студенческими семьями для первых лиц области — это еще и ностальгия. Иван Белозерцев подчеркнул, что проблемы современного поколения молодых мам и пап ему хорошо знакомы по собственному опыту.

«Помню, белая коляска, я с сыном, которому около года, иду по одной из центральных улиц Ульяновска. Надел свадебный костюм, потому что другого не было, на меня люди смотрели, а я спину держал и шел, горд тем, что я — молодой папа», — рассказал он.

Строительство новых школ, детских садов с ясельными группами, поликлиник в самых густонаселенных районах области — это то, что тоже напрямую связано с молодыми семьями. О программе развития на ближайший период губернатор доложил лично. Глава региона также дал поручение проработать вопрос отношения к молодым мамам и беременным женщинам. В бюджетных организациях он предложил оказывать все услуги молодым семьям вне очереди, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.