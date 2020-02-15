В Пензе обсудили судьбу 17 домов, исключенных из программы капремонта (видео)

Приведено в порядок 108 крыш, пять фасадов, четыре фундамента. В пензенской Гордуме на заседании комиссии по безопасности и городскому хозяйству обсудили исполнение программы капитального ремонта за 2019 год.

Заслушав доклад начальника управления ЖКХ Пензы Александра Утина, депутаты поинтересовались, какой будет дальнейшая судьба 17 многоквартирных домов, исключенных из программы капитального ремонта. Напомним, неделю назад эта тема стала одной из главных на круглом столе с участием руководителей Госжилстройтехинспекции и Фонда капремонта.

«Собственники данных многоквартирных домов могут принять решение о производстве за свой счет работ по восстановления того или иного конструктивного элемента, который по заключению экспертизы признан на износ выше нормы, после чего они могут подать заявку на возвращение средств», — рассказал Александр Утин.

Депутат Людмила Коломыцева рассказала ему и коллегам о ситуации с ремонтируемым домом в поселке Нефтяник. Телеканал «Экспресс» делал на эту тему репортаж. Подрядчик, приступив к замене кровли, направил письмо в управляющую организацию с просьбой очистить вентиляционные каналы, однако получил отказ. По словам начальника управления ЖКХ, с жалобами на управляющие компании жителям следует обращаться в управлении Госжилстройтехинспекции. Кроме того, у них есть право организовать собрание и сменить управляйку, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.