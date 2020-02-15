В Пензе производят уникальное оборудование для изготовления сушек (видео)

На уникальном малом предприятии в Пензе по производству оборудования для изготовления сушек рассказали о своей истории успеха. Они начинали с ремонта оборудования, а теперь поставляют свой бренд по всей России и в страны ближнего зарубежья.

Код русского гостеприимства: самовар и непременно сушки. Немногим известно, но в современном мире традиционное чаепитие может и не состояться без пензенских промышленников.

На предприятии делают оборудование для кондитерского производства, в том числе — для заводов и цехов по выпуску сушек и соломки. Изготовителей станков с такой спецификой на весь мир всего три — две крупные компании и малое предприятие из Пензы. В цехе работают всего семь человек, но зато форма производства позволяет разрабатывать для каждого заказчика индивидуальную модель машины.

У инженера Андрея Курдюкова идея делать станки для предприятий кондитерской отрасли появилась около пяти лет назад. Начиналось все с того, что он сам работал на кондитерском производстве и отвечал за станки. За это время Андрей составил целую картотеку возможных поломок и слабых мест техники, а в какой-то момент понял, что может сам делать станки для кондитерского кластера. Сейчас предприятие разрабатывает все новые виды станков.

«Недавно только обращение было, заказчики хотят американские снеки делать, которые очень востребованы на рынке в США. Мы создали такую машину, в данный момент она запущена и очень неплохо работает», — рассказал он.

Традиции русского чаепития ценят, конечно, в первую очередь, в странах СНГ, поэтому пензенские станки поставляют не только в российские регионы, но и в Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан и Армению. Один из недавних партнеров — Турция. Многие века там вручную готовили бублики, но совсем скоро это будут делать пензенские станки.

Малое предприятие зачастую находит новых клиентов на международных выставках. В последний раз бизнесмены оплатили только билет до Узбекистана и проживание, а остальные расходы компенсировал Центр поддержки экспорта, — одно из подразделений Фонда поддержки предпринимательства Пензенской обалсти. Он же сопровождает документацию по договорам на экспорт. Расширить клиентуру помогает также Торгово-промышленная палата региона. Бизнесменам готовы оказать и другие виды поддержки.

«Фонд готов помочь предпринимателям сделать первые уверенные шаги. Там проводятся различные мероприятия как для действующих бизнесменов, так и для начинающих, которые только собираются открыть свое дело. На базе фонда существует множество видов финансовой поддержки. Если говорить о льготном кредитовании в АО «Поручитель», то это микрозаймы», — сказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Также предприятиям помогают поручительством в банках на сумму до 25 миллионов рублей. Все эти меры — часть национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, который реализуется по инициативе президента Владимира Путина.

Более подробную информацию можно найти на сайте регионального Фонда поддержки предпринимательства, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.