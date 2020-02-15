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Утром в Иссинском районе загорелся двухквартирный дом

15 февраля в 09:20 196 просмотров

В шестом часу утра 15 февраля в Иссинском районе Пензенской области произошел пожар.

В селе Центральная усадьба совхоза «Маяк» загорелся двухквартирный дом. Одна квартира была нежилой, а во второй погиб хозяин жилища.

«Помещение выгорело внутри на площади 10 квадратных метра. На место выезжали семь пожарных. Они ликвидировали возгорание с помощью трех единиц спецтехники», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ведомстве призывают не курить в постели, регулярно проверять исправность печного оборудования и электропроводки. Это может уберечь от пожара и его страшных последствий.


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