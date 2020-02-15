Иван Белозерцев объявил о свободном входе на матчи «Дизеля»

«Вот только сейчас после хоккейного матча. Наша команда боролась, но все-таки не удалось победить, тем не менее мы одно очко забрали. Остались еще две игры», — отметил он.

Иван Белозерцев призвал болельщиков поддержать родную команду, придя на игры. Вход на матчи он попросил сделать бесплатным.

«Приглашаю болельщиков в воскресенье [16 февраля] и во вторник [18 февраля] прийти поддержать нашу команду «Дизель». Предложил руководству «Дизель-Арены» сделать вход свободным. Дорогие друзья, поддержим нашу хоккейную хорошую команду «Дизель». Для нас очень важно, чтобы она в этим матчах победила», — сказал губернатор.

Пензенцы в комментариях к видео в соцсети поблагодарили губернатора за такой подарок.

Стоит отметить, что Иван Белозерцев регулярно посещает матчи «Дизеля» и отмечает, что этот вид спорта ему нравится. Сам он неплохо стоит на коньках и является игроком Ночной хоккейной лиги, в которой участвуют ветераны.

Что касается пензенской команды, то впервые за пять лет он вышел в плей-офф. Ему не хватало всего одного очка. Но его и не потребовалось, так как конкурент команды ХК «Тамбов» проиграл тверскому «Динамо».