В Пензе прошел литературно-музыкальный вечер «Год с Куприным»
Базылев выступает за создание центра трансплантации в Пензе
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
Чтобы не идти на работу, житель Пензенской области обманул полицейских
Зареченский пенсионер в гараже хранил 500 литров суррогата
Мошенники продолжают обманывать пожилых пензенцев
Пензенские следователи за месяц возбудили 123 уголовных дела
Пензенского подростка подозревают в краже денег у отца
Пензячка подала в суд на обидчика из-за обезображенного лица
Бековчанин погиб от удара топором по голове
Уроженец Кузнецка подозревается в преступлении восьмилетней давности
В Сосновоборске раненый отбивался камнями от злодея
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников

В Пензе юноша пострадал из-за сообщения в соцсети от знакомого

15 февраля в 10:46 208 просмотров

В Пензе 18-летний учащийся техникума получил в соцсети сообщение со страницы знакомого с просьбой дать номер карты для перевода денег с электронного кошелька.

Его попросили сообщить данные карты для перевода. Когда он все выполнил, с его счета пропало 7 000 рублей.

«Впоследствии он узнал от знакомого, что аккаунт в социальной сети взломали, денег товарищ не просил и не получал», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По факту мошенничества проводится проверка.

«Полиция Пензенской области рекомендует: если в социальных сетях или через интернет-приложение вы получили сообщение от знакомых с просьбой одолжить деньги, или вам позвонили с подобной просьбой по телефону, будьте начеку — так действуют мошенники. По телефону или лично свяжитесь с автором сообщения», — призывают в управлении.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...