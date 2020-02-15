В Пензе юноша пострадал из-за сообщения в соцсети от знакомого

В Пензе 18-летний учащийся техникума получил в соцсети сообщение со страницы знакомого с просьбой дать номер карты для перевода денег с электронного кошелька.

Его попросили сообщить данные карты для перевода. Когда он все выполнил, с его счета пропало 7 000 рублей.

«Впоследствии он узнал от знакомого, что аккаунт в социальной сети взломали, денег товарищ не просил и не получал», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По факту мошенничества проводится проверка.

«Полиция Пензенской области рекомендует: если в социальных сетях или через интернет-приложение вы получили сообщение от знакомых с просьбой одолжить деньги, или вам позвонили с подобной просьбой по телефону, будьте начеку — так действуют мошенники. По телефону или лично свяжитесь с автором сообщения», — призывают в управлении.