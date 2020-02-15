Навязчивая реклама по телефону незаконна

В начале октября прошлого года в управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области обратился мужчина с жалобой на навязчивую рекламу. По его словам, на его телефонный номер оператора […] 30 сентября в 14.30 поступил телефонный звонок с рекламой услуг профилактики пластиковых окон.

Своего согласия на получение рекламы на абонентский номер оператору связи или иным лицам он не давал. По его мнению, указанные действия по распространению рекламы являются нарушением законодательства РФ «О рекламе».

На основании заявления, Пензенским УФАС России было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 «О рекламе» в отношении ИП «К», которому, согласно информации оператора ПАО «Вымпелком», был выделен номер, с которого поступали звонки.

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Телефонные звонки с навязчивыми рекламными предложениями с номеров, как пензенского региона, так и соседних областей изрядно портят нервы пензенцам.

«Мне звонила с этого номера (+7831202****) девушка днем на прошлой неделе сказала: «Здравствуйте, у вас есть дома пластиковые окна, которые были установлены более 5 лет назад? Я сначала не поняла и сказала: «Да…». Она мне говорит: «Наши работники проверяют пластиковые окна, бесплатно смазывают нужные детали и настраивают их. И спросила, дома ли я сейчас: «К вам высылать мастера???»

Я вообще была занята — у меня двое маленьких детей, они не дают мне спокойно поговорить, тем более мы собирались идти гулять. Я ответила, что сегодня меня не будет дома, и если я надумаю, то сама перезвоню.

В тот же день, но уже в 20:22 звонок с этого же номера. Я беру трубку. Она мне: «Я вам сегодня звонила, к вам высылать мастера?» Я ей говорю: «Ко мне не надо никого высылать! Девушка вы вообще видели сколько время???» Она положила трубку.

Через пару дней с этого номера снова пошли звонки, но я скидывала гудку. Мой муж сам хотел с ней поговорить — перезвонил, но трубку так никто и не взял…»

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По антимонопольному законодательству, под рекламой понимается определенная неперсонифицированная информация, направленная на продвижение определенного объекта рекламирования, даже если она направляется по определенному адресному списку. За счет одновременного информирования большого количества людей реклама позволяет ознакомить потребителей с товарами, услугами, реализуемыми на рынке, сформировать к ним положительное отношение потребителей, позитивно выделить определенные организации, товары и услуги из всего существующего ряда.

Таким образом, информация услуг профилактики пластиковых окон, распространяемая посредством использования телефонной связи, подпадает под понятие рекламы, а именно: адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания потребителей рекламы к услуге, способствует ее продвижению на рынке…

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«В части 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе» закрепляется презумпция отсутствия согласия абонента или адресата, и именно на рекламораспространителя возложена обязанность доказывать, что такое согласие было дано. Таким образом, распространение рекламы по телефону возможно лишь при условии получения на это предварительного согласия лица, которому принадлежит телефонный номер, выделенный в соответствии с договором об оказании услуг связи. При этом доказывать факт получения такого согласия должен рекламораспространитель, а в случае отсутствия таких доказательств реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента.

Согласие абонента может быть выражено в любой форме, достаточной для его идентификации и подтверждения волеизъявления на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя.

ИП «К» не представлены доказательства того, что в процессе телефонных звонков с рассматриваемой рекламой было получено согласие абонента мобильного телефона на получение рекламного сообщения…»

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По результатам рассмотрения материалов, комиссия УФАС сочла, что собранные доказательства и установленные обстоятельства свидетельствуют о том, что нарушение законодательства о рекламе в данном случае содержится в действиях лица, распространившего рекламу — ИП «К». Реклама, не соответствующая требованиям законодательства РФ, признана ненадлежащей.

ИП «К» было выдано предписание о прекращении нарушения части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе» при распространении рекламы посредством телефонных звонков без предварительного согласия абонента. Материалы дела были переданы уполномоченному должностному лицу Пензенского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За данное нарушение индивидуальному предпринимателю грозит наказание в виде административного штрафа: на должностных лиц — от 4 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

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В заключение можно добавить, что далеко не каждый пензенец сделает аудиозапись разговора с оператором-рекламистом «сервиса пластиковых окон». Еще менее вероятно, что кто-то пойдет в УФАС писать заявление…

Мы рекомендуем читателям более изящный метод борьбы с навязчивым «сервисом» — вызывайте ремонтников на несуществующий адрес. У вас 148-квартирный дом? Приглашайте «мастеров» в 150-ю квартиру! Дом № 12, но с литерой «Б». И тогда не вы будете вносить номер «сервиса» в черный список своего телефона, а «сервис» ваш номер внесет в черный список.

Дмитрий Гулин

«Новая социальная газета»