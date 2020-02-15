Михаил Мишин дал эксклюзивное интервью ИА «Пенза-Пресс»

В начале беседы был задан вопрос о том, связан ли его визит с конфликтом в Чемодановке, который произошел летом прошлого года.

«Очень косвенно связан. […] Естественно, раз я был в области, я этим вопросом поинтересовался, но не более чем теми, которые у меня в первую очередь стояли», — ответил он.

«В принципе, действительно, по нашим оценкам, [конфликт] носил бытовой характер, и глубоких предпосылок для него не было, просто там ряд факторов наложился. Межнациональные отношения вполне ровные. Я вот еще раз говорю: наша компетенция его косвенно касается, и это не самый злободневный вопрос для региона», — добавил Михаил Мишин.

Отвечая на вопрос о том, как в дальнейшем можно избежать таких ситуаций в Пензенской области и других регионах, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей ответил, что важна грамотная реализация государственной политики.

«[Существует] комплекс мер для того, чтобы избежать [конфликтных ситуаций], но, в принципе, [должна быть] просто грамотная реализация государственной политики на региональном, на местном, на федеральном уровнях.

Я считаю, что в Пензенской области эта работа ведется достаточно грамотно. Я в большей мере знакомился с работой консультативных органов, потому что президиум Совета президента по межнациональным отношениям именно такое поручение нам направил. И вот деятельность консультативных органов в сфере межнациональных отношений в Пензенской области очень активная, и решаются, обсуждаются на них именно злободневные вопросы, то есть не носят формальный характер», — сказал Михаил Мишин.

«Как вы считаете, может быть, есть смысл в создании некой специальной программы, так называемой дорожной карты, по развитию дружбы народов?» — поинтересовался корреспондент.

Михаил Мишин ответил, что существующих программ, реализующих в регионе, вполне достаточно:

«Тот пласт, который вот я имел удовольствие посмотреть, очень успешно ведется. Мне удалось встретиться с владыкой [митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом]. Епархия к этому вопросу подключена в полной мере. Семь духовно-просветительных центров действует в области. В принципе, они охватывают 2 тысячи человек, я считаю, что это очень позитивный опыт».

«С чем, на ваш взгляд, связано то, что сейчас у многих малых, больших народов России проснулся интерес к своей национальной истории, языку, традициям? И как вы считаете, как это нужно поддерживать, но так, чтобы при этом не дойти до крайностей каких-то, сепаратизма?» — спросил журналист.

«Вот на что мы всегда нацеливаемся, так это на то, что любые мероприятия в сфере государственной национальной политики должны иметь межнациональный характер, то есть не должно быть мероприятий только для одного этноса, которое проводится обособленно. То есть вот это самое главное.

Важно, чтобы не было перегибов. По поводу перегибов прокомментирую следующим образом. Я смотрел информационный фон, который, раз вы уж Чемодановки коснулись, [сопровождал конфликт]. Ряд информационных агентств вбрасывает ложные материалы, которые, кстати, не соответствуют действительности. Что позитивно — они не находят ретрансляции, поддержки, то есть общество достаточно зрелое, и оно уже понимает, в чем ложь, в чем правда. Поэтому вот раскручивать ситуацию не удастся даже тем, кто сейчас попытается [это делать]", — ответил он.

Напомним, 14 февраля в рамках рабочего визита Михаил Мишин также провел встречу с губернатором Пензенской области.