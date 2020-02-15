Иван Белозерцев выступил с обращением к пензенцам, воевавшим за пределами России

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, выступил с официальным обращением.

«Все мы в неоплатном долгу перед теми, кто верой и правдой служил нашей великой Родине вдали от родного дома. В джунглях Вьетнама, в Китае и Корее, в песках Египта, на залитой палящим южным солнцем земле Афганистана, в Сирии, в других уголках земного шара наши солдаты и офицеры подчас ценой своей жизни приходили на помощь дружественным странам и народам, с честью выполняли свой интернациональный долг.

В этот памятный день примите искреннюю признательность и благодарность за самоотверженное служение Отчизне, за проявленные мужество и отвагу!» — отметил он.

Губернатор выразил уверенность, что молодежь будет брать пример с воинов, выполнявших свой долг, сохранять и приумножать ратные традиции.

Он пожелал воинам-интернационалистам здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях.