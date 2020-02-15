В Пензе у «Афганских ворот» почтили память воинов-интернационалистов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, спикер парламента Валерий Лидин 15 февраля приняли участие в акции, посвященной памяти воинов-интернационалистов. Она прошла у «Афганских ворот».

«Тяжелая война в Афганистане. Наши солдаты, офицеры, прапорщики, гражданский персонал выполняли сложные задачи, поставленные государством. Пензенцы также были среди воинов афганской войны. Многие из них погибли, вечная им память», — подчеркнул Иван Белозерцев, добавив, что сказанное также относится и к участникам других конфликтов.

Губернатор отметил, что бойцы являются наследниками поколения победителей в Великой Отечественной войне, ярким примером беззаветного служения Родине, сообщает пресс-центр областного правительства.

Он поблагодарил представителей ветеранских общественных организаций за военно-патриотическую работу с молодежью. Участники акции возложили цветы к мемориальному комплексу.