В Пензе водителей возмутила женщина, переходящая дорогу в неположенном месте

В группе во «ВКонтакте», посвященной Пензе, появилась видеозапись, на которой запечатлено, как женщина пытается прейти дорогу посреди оживленной магистрали на ул. Окружной.

Запись прислал один из водителей, возмутившийся необдуманным поступком пешехода. По его словам, она рискует жизнью, фактические шагая под колеса машин, и провоцирует ДТП.

Видно, что такое поведение возмутило и других автолюбителей — они сигналили шагавшей по дороге женщине.

Этот ролик должен еще раз напомнить пензенцам, что Правила дорожного движения нельзя нарушать ни водителям, ни пешеходам. Пересекать проезжую часть последним нужно только по «зебре», убедившись в том, что машины пропускают. В темное время суток, в сумерки лучше носить одежду со светоотражающими элементами.