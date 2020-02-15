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Жительница Бессоновки пострадала из-за нежелания выполнять дипломную работу

15 февраля в 16:01 154 просмотра

Пензенские полицейские рассказали о неприятной истории, в которую попала 19-летняя жительница Бессоновки. Девушка решила заказать в Сети дипломную работу и на этом погорела.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, девушка разместила объявление в соцсети с призывом написать дипломную работу. Через некоторое время с ней связалась незнакомка. Она сказала, что выполнит все за 6000 рублей, но нужно перевести задаток — половину стоимости.

Получив деньги, незнакомка перестала выходить на связь.

«По факту мошенничества проводится проверка. Чтобы избежать обмана через интернет, УМВД России по Пензенской области рекомендует обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений продажи или обмена. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно через банковскую карту, нужно понимать, что данная сделка является опасной», — отмечают в УМВД,


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