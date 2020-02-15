Президент подписал документ о помиловании трех россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании трех россиян: Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Мужчина был наказан за аварию, в корой погиб водитель автомобиля. Раиса Плетнева осуждена за убийство, Марины Чернышева — за причинение тяжкого вреда здоровью.

Решение глава государства принял, руководствуясь принципом гуманности, пишет ТАСС.