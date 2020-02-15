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Президент подписал документ о помиловании трех россиян

15 февраля в 16:22 94 просмотра

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании трех россиян: Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Мужчина был наказан за аварию, в корой погиб водитель автомобиля. Раиса Плетнева осуждена за убийство, Марины Чернышева — за причинение тяжкого вреда здоровью.

Решение глава государства принял, руководствуясь принципом гуманности, пишет ТАСС.

Фотография: http://kremlin.ru/events/president/news/62701/photos/63153

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