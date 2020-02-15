Фитнес-тренер из ролика про «таксиста-мразь» рассказала свою версию событий

В Сети распространилось видео, снятое в салоне такси. На нем девушка истерично кричит на водителя, призывая везти ее быстрее, потому что она опаздывает. Пассажирка выкрикивает различные оскорбления, среди которых пользователям наиболее запомнилось: «Вези, мразь, меня люди ждут».

Оказалось, что пассажирка — фитнес-тренер Яна Данькова. Журналисты телеканала «360» пообщались с ней, чтобы узнать, что происходило в машине и что так ее вывело из себя.

По словам Даньковой, таксист спровоцировал ее. Оказалось, что он не выключил счетчик по ожиданию пассажира, хотя они уже ехали. Набежало лишних 57 рублей. Кроме того, водитель медленно ухал, хамил и говорил, что поедет быстрее только за доплату, обещал высадить на Можайском шоссе.

«Я себя не оправдываю, у меня впервые такая ситуация. Я даже сейчас не рассказываю все подробности, потому что все, что происходило в течение всей поездки, нельзя уложить в одно интервью. Конечно, я перегнула. У меня в первый раз в жизни такая ситуация. Он меня довел до состояния аффекта. Я показала совершенно детскую реакцию — плакать, стучать ногами и кулаками. До такого состояния можно довести любого человека», — цитирует девушку портал «360».