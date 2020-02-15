В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники

Февральская Пенза 2019 года, небольшой дворик многоквартирного дома в центре города. Погода по меркам последнего месяца зимы, вполне комфортная — легкий морозец ¬- около 5 градусов Цельсия. Около одного из подъездов (у какого именно, не сообщается) собралась толпа собственников жилья в данном доме — 21 человек (а всего их якобы 24).

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Инициатор собрания объявляет повестку: 10 вопросов, в том числе первый — форма проведения голосования — очная. 21 собственник одобряет.

Очная форма голосования подразумевает, согласно Жилищному кодексу, совместное присутствие собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

То есть все вопросы будут решаться тут и сейчас.

То есть февраль — 15 число, если помните, снега было много — двор утопает в сугробах, за исключением очищенных проходов и у входных дверей в подъезды. Но двадцать и один человек как-то все уместились и лично поднимают руки по повестке дня, а инициатор собрания (она же выбранный тут же председатель) и также избранный секретарь собрания считают голоса.

Повестка рассматривается быстро, ведь за все вопросы присутствующие собственники голосуют положительно. Одобряют все, что им предложили.

В том числе ключевые вопросы: о расторжении договора с управляющей компанией — ООО «МУП Ленинского района», выбор способа управления многоквартирным домом — непосредственное управление, заключение договора на оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома с ЖЭМУП № 7, установление платы за данные услуги в размере 13 рублей 46 копеек с квадратного метра, выборы и утверждение уполномоченного лица, которое будет заключать договора от имени собственников на поставку коммунальных услуг и выполнение работ по дому (т.е. «старшего по дому»).

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Протокол, к которому был приложен Перечень собственников помещений в МКД, принявших участие в очном голосовании (на основании которого мы попробовали реконструировать прохождение процедуры), был передан в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области.

Хотя нет. Передан был (как выяснилось лишь полгода спустя) не протокол, а почему-то его копия! Но это мелочь. Один из мелких проколов, которыми, как колбаса «Любительская» шпиком, нашпигована вся эта история о собрании собственников жилья в многоквартирном доме № 38/45 по улице Горького/Володарского, которое, выходит, было только на бумаге.

В Уголовном кодексе России за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность, вот только правоохранители на протяжении уже нескольких месяцев по непонятным причинам состава преступления — фальсификацию протоколов общего собрания — видеть отказываются.

Внимательно следите за повествованием: когда закончатся мелкие ошибки фальсификаторов, мы призовем в свидетели мертвых.

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Надеюсь, вы оценили иронию начала материала — провести ОЧНОЕ собрание более ПОЛОВИНЫ СОБСТВЕННИКОВ жилья в многоквартирном доме фактически невозможно. Даже если в этом доме чуть больше двух десятков квартир и офисные помещения, зарегистрированные на пару юридических лиц.

Всегда кто-то болеет, кто-то — в командировке, кто-то сдает квартиру, коротая зиму в Пхукете. Но, как правило, три четверти собственников, вообще, не ходят на собрания — вот такая у нас недисциплинированность.

Законом, конечно, предусмотрена процедура голосования по доверенностям. Но в данном случае этого не было — согласно документам.

В последние годы не фиктивные, а реально проводимые голосования собственников проводят в очно-заочной форме. Процедура это тоже непростая, ведь повесить объявление мало.

На голосование надо выходить с актуальным реестром собственников! Причем, в решении должна быть указана ссылка на документ, подтверждающий право собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение (долю в нем) в многоквартирном доме.

Так вот собственников квадратных метров в многоквартирном доме № 38/45 по улице Горького/Володарского вовсе не 24, как указано в протоколе. А, по меньшей мере, вдвое больше.

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Что еще бросилось в глаза при изучении перечня/протокола — несоответствие пунктов повестки в одном документе — пунктам повестки в другом.

Так в «перечне» на голосовании стоит… 11 вопросов. А в протоколе общего собрания 10.

Опечатка, наверное, да?

Ну, давайте вчитаемся.

Итак, «Перечень собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу…, принявших участие на внеочередном общем собрании в форме очного голосования, состоявшегося…, по вопросу выбора способа управления».

Пункт 8 повестки звучит так: «Утверждение уполномоченного лица от собственников помещений в многоквартирном доме на осуществление контроля исполнения управляющей организацией условий договора управления».

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ!!!

21 собственник проголосовал «за».

А, согласно «Протокола…», такого голосования не было…

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Это же очевидные несоответствия!

Как такие документы, а это документы, тьфу ты, копии документов, могли принять сотрудники Госжилстройтехинспекции???

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Далее. Учитывая тот факт, что на собрания собственников жилья приходят, как правило, люди пенсионного возраста, считающие каждую коммунальную копейку, почему они так дружно согласились с завышенным тарифом?

Как известно, с 1 января 2019 года «вывоз мусора» в Пензенской области перекочевал из «жилищной» услуги — в «коммунальную». Таким образом, появился новый платеж — утилизация твердых коммунальных отходов. А размер платы за содержание и ремонт жилья с 2019 года снизился на 1 рубль 39 копеек с квадратного метра в месяц (размер платы, ранее входившей в тариф на вывоз мусора) — в нашем случае до 12,07 рубля (а было, действительно, 13,46 рубля с квадратного метра).

А тут пензенцы, которые стали платить за вывоз мусора по отдельной квитанции, вдруг единогласно согласились платить дважды?!

Да быть того не может!

Кстати, в вышеуказанный тариф входит отдельной частью и плата за «управление домом». Так вот, эту часть из, якобы утвержденного на собрании, тарифа тоже не убрали. А зачем получать меньше, если можно получать больше?

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«Старшим по дому» очным голосованием, которого, в чем мы уже почти не сомневаемся, фактически не было, избрали человека из семьи весьма авторитетного в Пензе общественного, а с недавних пор и регионального политического деятеля.

И, логично предположить, что уж коли в документе стоит его подпись — в «Перечне собственников…» — он сможет рассказать, где именно проходило собрание 15 февраля 2019 года, и как именно проходило голосование 21 собственника МКД.

Но свои вопросы ему мы зададим позднее.

***

«Без меня меня женили,

Я на мельнице был.

Приманили домой,

Да и потчуют женой,

Хозяйкой молодой…»

(из русской народной песни)

Владимир Апексимов, проживающий в доме № 38/45 по улице Горького/Володарского с конца 90-х, о факте смены формы управления своего дома еще в феврале в 2019 года узнал только в апреле и то случайно.

На протяжении многих лет он ведет непримиримую борьбу с коммунальщиками, которые берутся за управление его МКД. Требует мужчина от «управляек» неукоснительного соблюдения требований Жилищного кодекса. По большей части в судах. По большей части безуспешно.

Апеллирует он и к надзорным органам — длинными многостраничными обращениями, в которых все свои требования он подкрепляет статьями Жилищного и Гражданского кодексов, цитатами из Постановлений Правительства РФ, разъяснений и приказов федеральных Министерств и ведомств. Да только результат такой же — нет дел, одни отписки.

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В 2015 году управлением дома, в котором живет Владимир Трофимович, начал заниматься «лукавый» МУП — общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное управляющее предприятие Ленинского района» (он сменил ушедшую в процедуру банкротства ГУКовскую «управляйку», с которой Апексимов также вел свою маленькую «войну»). Так начался новый этап борьбы пенсионера, который закончился в феврале 2019 года, когда ООО «МУП Ленинского района» «убежало» «топить концы» в процедуре банкротства.

В одном из ответов контролирующих органов, в котором Владимира Апексимова извещали о вхождении «управляйки» в процедуру признания банкротом, как бы намекая о бессмысленности его жалоб. Мол, ваш дом с 1 марта 2019 года уже к ней не относится — находится в «непосредственном управлении».

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А на каком основании было принято это решение?! Когда было собрание, о котором большинство жильцов, вообще, ничего не слышало? Эти вопросы вошли в старую переписку Апексимова по ООО «МУП Ленинского района» с чиновниками, контролирующими коммунальную сферу. В которой они, возможно, и «потерялись» на несколько месяцев. Иначе как объяснить нежелание должностных лиц, следуя букве Закона, отвечать честно на прямые вопросы гражданина?

Приводить полностью переписку Владимира Апексимова с чиновниками Госжилстройтехинспекции Пензенской области считаем излишним. Ссылаясь на Закон, он просит, а потом уже требует ознакомить его с подлинником и «Протокола общего собрания…», и голосовавшего «Перечня собственников помещений многоквартирного дома…» Ему отказывают, обещают, врут (впрочем, возможно, что это связано с неграмотностью чиновника, готовившего ответ).

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Так на протяжении нескольких месяцев Госжилстройтехинспекция Пензенской области под разными предлогами отказывала Апексимову в ознакомлении с исходниками запрашиваемых им документов.

Приложение № 2 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 января 2019 г. № 44/пр.

Порядок направления подлинников решений и протоколов общих собраний собственников помещений в МКД в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственный жилищный надзор

«…4. ПОДЛИННИКИ РЕШЕНИЙ И ПРОТОКОЛОВ подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ направлению лицом, инициировавшим общее собрание, в управляющую организацию., а при непосредственном способе управления МКД — в орган государственного жилищного надзора не позднее чем через 10 календарных дней со дня проведения общего собрания…»

В ГЖСТИ Пензенской области есть должностное лицо — человек, который получает зарплату за то, что производит в соответствии с законными требованиями граждан и управляющих компаний регистрацию поданых документов? Для него прописан регламент: как и какие документы он регистрирует, а какие не принимает (и по каким причинам)?

Да, однозначно есть! А что он делает в нашем случае?

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Из ответа В. Т. Апексимову из Госжилстройтехинспекции Пензенской области от 03.12.19: «…В силу ч. 1 ст. 46 ЖК РФ при непосредственном способе управления МКД подлинники решений и протокола общего собрания собственников помещений в МКД подлежат обязательному предоставлению лицом, по инициативе которого было созвано общее собрание, в орган государственного жилищного надзора…

…Подлинник вышеуказанного протокола общего собрания собственников помещений в МКД в адрес Управления, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 46 ЖК РФ не поступал…»

Далее в тексте письма сообщается, что «…протокол общего собрания собственников помещений в МКД не соответствует Требованиям (приказ Минстроя РФ от 25.12.2015 № 937/пр)».

Так как же его зарегистрировали?

Логично напрашивается сразу ряд вопросов: «Как это, вообще, могло произойти?»

Кто виноват и как наказан чиновник, который принял заведомо не соответствующие

Закону документы?

Или данный вопрос не входит в круг обязанностей должностных лиц Госжилстройтехинспекции Пензенской области?

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А в Госжилстройтехинспекции Пензенской области, если и наказали виновного (а то и виновных), заявителя нужным информировать не сочли.

Ведь, во-первых «…проведен анализ представленных документов, в том числе, протокола общего собрания собственников помещений в МКД от 15.02.2019 и приложений к нему, в результате которого установлено, что вышеуказанный протокол общего собрания собственников помещений в МКД не имеет признаков ничтожности решения общего собрания собственников помещений в МКД…»

Не поступал, не соответствует, но и не имеет! Как же так?!

Во-вторых — «само по себе несоответствие требованиям оформление протокола общего собрания собственников помещений в МКД не несет недействительность, ничтожность решений, принятых собственниками помещений в МКД на общем собрании…»

А в-третьих, «признание недействительным решений, принятых общим собранием собственников помещений в МКД, возможно только в судебном порядке…»

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Так было ли оно — общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № 38/45 по улице Горького/Володарского?

На каком основании некое юрлицо — ЖЭМУП № 7 — вот уже почти год начисляет плату пензенцам по, якобы, утвержденному тарифу за «обслуживание» многоквартирного дома?

Площадь дома (согласно «Протоколу…» 2945,5 квадратных метров). То есть за 12 месяцев выходит без малого полмиллиона рублей!

Давайте зададим вопрос иначе: на каком основании некое юрлицо — ЖЭМУП № 7 — вот уже за год требует с людей плату почти в 500 тысяч рублей?

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По обращениям Владимира Апексимова, которые поступили в отдел полиции № 1 по г. Пензе, должностными лицами — сотрудниками полиции в должности начальника одного из городских отделов, были утверждены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 327 — Фальсификация протоколов общего собрания собственников жилья в МКД.

В отсутствие события преступления…

«Да» — заявление Апексимова есть, «да» — есть сообщение, что собрание не проводилось, а документы фальсифицированы… Но! По результатам проверки: и первой, и второй, «имеется достаточно данных, указывающих на отсутствие события преступления».

При этом сообщается в ответе от 26.12.2019, что «не получен ответ на направленный запрос в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области с целью предоставить оригинал протокола общего собрания МКД… для дальнейшего назначения почерковедческой экспертизы». И даже направлен повторный запрос.

Но мы-то с вами знаем, что в Госжилстройтехинспекции Пензенской области нет такого протокола…

И Апексимов уже знает, что такого документа у Госжилстройтехинспекции Пензенской области нет.

Да и в полиции знают об этом — эта информация есть в заявлении. Но «терпилу» надо уважить. Потому и сообщили о том, что они направили «повторный запрос».

Ну, мы же знаем, что опять в никуда…

***

Согласно определению из «Большой советской энциклопедии», «фальсификация» — это злостное, преднамеренное искажение данных.

Но ведь всяко в жизни бывает! Может быть, описались люди — случайно кнопки перепутали на клавиатуре…

А, согласно документа, — «Перечня собственников помещений в МКД…» — датированного 15 февраля 2019 года, в процедуре голосовании приняли участие, по меньшей мере, три покойника!!!

То есть, на бумаге (в документе), стоит подпись людей, умерших несколько лет назад!

Выходит, что с того света беспокоятся люди о своей собственности?

Да, нет. Кто-то, не мудрствуя лукаво, расписался за них!

Фальсификация?

***

Если расписался некто за покойников в перечне собственников помещений в феврале 2019 года, то привлечь к уголовной ответственности его (если успеть), можно будет только до февраля 2021 года…

Но ведь и экспертизы не назначить…

А пока без вариантов — хоть заявление есть и «терпилы» обязаны платить…



Дмитрий Гулин

«Новая социальная газета»