Курамова Ирина в селе незаменима

Среди трех лучших в области (а было проверено 283 медицинских учреждения первичного звена региона) — Ирина Петровна Курамова, фельдшер ФАПа села Кучки Пензенского района.

Хризантемы — фельдшеру

Заместитель директора по контролю качества оказания медпомощи филиала [страховой компании] Ильяс Алиевич Соколов приехал в Кучки, чтобы поздравить Ирину Петровну с этой высокой оценкой ее труда. Порадоваться за своего сотрудника пришли главный фельдшер Пензенского района Ольга Валерьевна Какшина, глава Кучкинской администрации Николай Иванович Сычков и многие жители села.

— Мы обращали внимание на все детали, начиная с вывески перед входом, — пояснил Илья Алиевич, — Смотрели, каков режим работы, соответствует ли современным требованиям назначенное пациентам лечение, техническое состояние помещений, доступность диагностических исследований и многое другое. Проверяли, как осуществляется диспансеризация, проводится диспансерное наблюдение за больными после инсультов, инфарктов и других тяжелых заболеваний, обращали внимание, насколько защищены права маломобильных пациентов, как часто их посещают на дому. Ведь государственные деньги должны уходить на качественное лечение. И в очередной раз мы убедились в том, что первичное звено в здравоохранении держится на плечах фельдшеров.

Ильяс Соколов вручил Ирине Петровне благодарственное письмо, ценный подарок и букет ослепительно белых, как халат медработника, хризантем.

— Отличившихся военных награждали именным оружием, — сказал он. — Мы же вручаем именное «оружие» фельдшера — тонометр с памятной надписью.

На передовой

Здание Кучкинского ФАПа можно назвать историческим памятником: оно было построено в начале прошлого века. Длительное время в нем располагалась участковая больница. Здесь работал Семен Иванович Шумаков — легендарный человек, фронтовик, основатель нейрохирургической службы в Пензенской области. Он часто говорил о войне, о фельдшерах, спасавших раненых на поле боя. О нем даже книга написана.

Сегодняшний фельдшер — также на передовой, хоть и в мирное время. Какие бы современные больницы ни строили, какие бы профессора в них ни работали, но если фельдшер не окажет в срочном порядке первую помощь, например, не сделает инъекцию от приступа аллергического удушья или не снимет высокое давление, человек может погибнуть. Никакая «скорая» не успеет доехать.

Хорошо шагать пешком?

Ирина Курамова приехала в Кучки в конце восьмидесятых. До этого закончила фельдшерское отделение Пензенского медицинского училища, работала медсестрой в 6-й городской больнице. В село приехала вместе с мужем, которого сюда направили прорабом по распределению после окончания строительного института. Спустя несколько лет Ирина Петровна снова поступила в медучилище и с лёгкостью одолела ещё один факультет — лечебное дело. И вот уже более тридцати лет служит своей профессии верой и правдой.

На участке у неё — около шестисот человек. Кучки — село большой протяжённости. Радиус общения: в одну сторону семь километров, в другую — три. Это расстояние ей приходится преодолевать ежедневно, а порой и не раз.

— Раньше летом пыталась на вызовы ездить на велосипеде… пока не упала, — рассказывает Ирина Петровна, — Ну представьте себе такую картину: сумка экстренной помощи, кардиограф, корзина с лекарствами — ну какой двухколёсный «друг» выдержит такую нагрузку?! Пешком как-то удобнее: проезжающие по дороге на автомобилях односельчане остановятся и подвезут, куда мне надо.

Почти каждый в селе благодарен Ирине Петровне за восстановленное здоровье, а иные и за спасённую жизнь. Может быть, поэтому и смертность в этом селе низкая.

Объект для науки

Оказание первой помощи и выполнение врачебных назначений — определяющие факторы в работе фельдшера. Для первичной помощи в этом медицинском учреждении есть всё необходимое оборудование и лекарственное обеспечение: кардиограф, дефибриллятор, аппараты для измерения глазного давления, определения уровня сахара и холестерина в крови. Фельдшер проводит антропометрию, берёт кровь на биохимию.

— Ирина Петровна — грамотный специалист, на неё всегда можно положиться, — говорит главный фельдшер Пензенского района Ольга Валерьевна Какшина. — Одно время она даже исполняла обязанности главного врача участковой больницы. А года три назад к нам приезжали специалисты института Стародубова из Санкт-Петербурга, чтобы провести исследования, изучить, из чего складывается работа сельского фельдшера, сколько и на что ему требуется времени. Так вот эта работа проводилась на базе Кучкинского ФАПа.

Сейчас на фельдшеров возложены большие обязанности. Они проводят первый этап диспансеризации: берут кровь на анализ, мазок для цитологии, кровь на ПСА. Фельдшер должен организовать женщин на маммографическое обследование. Так что забот у Курамовой хватает.

Крестная мама

Многие жители Кучек пришли в этот день в ФАП не на приём, а искренне порадоваться за своего фельдшера, поздравить её с признанием лучшим в области специалистом. За годы работы было много сложных ситуаций, когда надо было незамедлительно принять решение и быстро действовать. Девятнадцать (!) новорожденных приняла Ирина Петровна в свои добрые руки. На её «веку» были и дорожные роды, и домашние. И все заканчилось благополучно.

— У женщины начались срочные роды, — вспоминает Ирина Петровна. — Вызвала скорую помощь, но роды проходили стремительно, и я понимала, что доехать до роддома она не успеет. Посадила роженицу на попутку и повезла в больницу. На полпути встретилась «скорая», и только мы успели переложить с носилок измучившуюся пассажирку, как ребёнок не замедлил появиться на свет. Кстати, у этой женщины я принимала и второго ребёнка, но уже на дому. А сколько на моей памяти было ножевых ранений, дорожно-транспортных происшествий! Так что приходилось работать и за хирурга, швы накладывать, и за акушера-гинеколога.

Из первых уст

Искренне и тепло отзывались о ней пришедшие на самостийное собрание люди.

— Рабочий день у Ирины Николаевны не ограничивается временными рамками, — рассказала Валентина Алексеевна Танькова. — Берёт свой чемоданчик - и хоть днём, хоть ночью, в дождь и вьюгу идёт пешком на вызов. Каждый в селе ей благодарен. И спасибо государству, что уделяет внимание первичному звену здравоохранения.

Светлана Васильевна Сурикова работает учительницей в сельской школе.

— Не раз обращалась в ФАП за помощью, — рассказывает она, — Дети часто болели, и фельдшер всегда оказывала им квалифицированную помощь. Как человек, Ирина Петровна чуткая и отзывчивая, умная и общительная.

А вот пенсионерка Любовь Владимировна Дубровина до сих пор с ужасом вспоминает роковой день, когда отрубила палец топором.

— Замотала его и пошла в медпункт. Мизинец на «ниточке» мотался. Ирина Петровна сразу поняла, что медлить нельзя ни минуты. Поэтому попросила своего мужа Валерия Ивановича отвезти меня на машине в городскую больницу. А перед этим приложила к руке холод, сделала укол и позвонила, чтобы меня быстрее приняли. Если бы не она, палец пришлось бы ампутировать. Теперь он сгибается и разгибается. А тогда долго ещё ходила на перевязки в медпункт. Ещё хочу добавить, что Ирина Петровна женщина очень проворная: всё она успевает: и на работе, и дома, и в огороде — везде у неё полный порядок.

Наверное, необходимо иметь истинное призвание к деятельности медработника, чтобы сохранять душевное равновесие при различных неблагоприятных условиях, в которых нередко приходится работать сельскому фельдшеру. Богатая практика и истинно бойцовский характер помогают Ирине Петровне исполнять священный долг перед больными.

Татьяна Шишканова

«Сурские просторы»