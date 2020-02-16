Валерий Лидин встретился со студентами истфила

Спикер пензенского парламента Валерий Лидин встретился со студентами историко-филологического факультета Пензенского государственного университета. Они ознакомились с историческим зданием ЗакСобра.

«Спикер рассказал о деятельности депутатов, специфике принятия законов и о взаимодействии с исполнительной властью в интересах социально-экономического развития региона», — сообщает пресс-служба пензенского парламента.

Затронули тему 75-летия Победы. Важно сохранить и передать следующим поколениям память о событиях Великой Отечественной войны, чтобы противостоять попыткам исказить историю.

«Знаю, что на факультете прекрасный преподавательский состав, который дает прочные знания. Вы изучаете историю, узнаете уникальные факты из прошлого. Внимательно анализируйте информацию, сопоставляйте факты и делайте выводы. Как было отмечено в Послании Президента Федеральному Собранию, сегодня остро стоит вопрос о защите правды, связанной с Великой Победой. Современная молодежь должна чтить ратные и трудовые подвиги предков, понимать уроки самых трагических страниц в истории нашей страны», — подчеркнул Валерий Лидин.