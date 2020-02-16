Пензенцы взяли «серебро» первенства России по дзюдо (ката)

Пензенские спортсмены стали призерами первенства России по дзюдо (ката) среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования прошли в Стерлитамаке.

«В ката нет упорных схваток — только отточенная техника», — отметил старший тренер сборной России по ката Эдуард Копылов.

Он пояснил, что соревнования представляют собой выполнение различных комплексов упражнений, направленных на развитие техники бросков, гибкости и координации.

Воспитанники пензенской школы дзюдо заняли второе место.

Всего в соревнованиях приняли участие 150 спортсменов, в том числе — из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Омской, Томской, Тюменской областей, а также Республики Башкортостан.

Кроме того, пензенские представители «президентского» вида спорта пополнили медальный запас в Самаре, где завершился турнир, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.