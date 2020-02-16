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Россиянам обещают раннюю весну

16 февраля в 11:15 162 просмотра

Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в 2020 году весна наступит раньше обычного.

По словам Романа Вильфанда на европейской территории страны первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоемах. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, журналисты которого пообщались со специалистом.

Как отметил научный руководитель, обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта. Но в этом году это произойдет раньше. Все из-за того, то снежный покров окончательно не сформировался, а на водоемах не образовалась толстая корка льда.


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