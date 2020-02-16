Россиянам обещают раннюю весну

По словам Романа Вильфанда на европейской территории страны первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоемах. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, журналисты которого пообщались со специалистом.

Как отметил научный руководитель, обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта. Но в этом году это произойдет раньше. Все из-за того, то снежный покров окончательно не сформировался, а на водоемах не образовалась толстая корка льда.