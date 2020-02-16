Пензенцу грозит срок за найденный в зоопарке телефон

42-летняя горожанка указала, что ходила в зоопарк. Там она положила на лавочку мобильный телефон, который затем исчез.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили, что к содеянному причастен 54-летний житель областного центра. Мужчина уже был судим, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пензенец сознался, что взял телефон. По факту кражи возбудили уголовное дело. Ему может грозить до двух лет лишения свободы

«Если вы нашли чужое имущество, необходимо принять все меры для возврата его владельцу. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции или орган местного самоуправления. Помните: не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности», — предупредили полицейские.