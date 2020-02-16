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В Китае намерены казнить за сокрытие коронавируса

16 февраля в 13:34 238 просмотров

В Китае хотят ввести смертную казнь для тех, кто скрывает свое заражение коронавирусом или искажает сведения о состоянии другого заболевшего.

Как написано на сайте телеканала «360», человек может быть признан виновным также за то, что утаит маршрут своего путешествия.

Человека, который стал источником инфекции и распространил вокруг себя вирус, будут считать умышленно создавшим угрозы общественной безопасности. Его будет ждать лишение свободы — от 10 лет до пожизненного, в отдельных случаях — смертная казнь, пишет «360» со ссылкой на сайт Deutsche Welle.

По данным на 16 февраля, коронавирусом заразились более 69 тысяч человек во всем мире, из них почти 1700 погибли. Практически все больные находятся в Китае, откуда и началось распространение вируса.


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