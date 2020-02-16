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Пензенцам рассказали правила пожарной безопасности в банях

16 февраля в 14:58 178 просмотров

Чтобы отдых не был омрачен бедой. Сотрудники управления МЧС России по Пензенской области рассказали о правилась пожарной безопасности в банях.

Как отметила пресс-служба ведомства, правила очень просты:

-доверяйте строительство бани и банных печей профессионалам;

-своевременно производите ремонт и техническое обслуживание банных печей и чистку дымоходов;

-не допускайте перекаливания печи, соприкосновения горячих поверхностей печки и дымохода с деревянными конструкциями;

-не храните рядом с печью горячие материалы;

-не пользуйтесь баней в состоянии опьянения;

-не оставляйте работающую баню без присмотра.

«Уважаемые жители Пензенской области, не нарушайте элементарные правила пожарной безопасности, ведь это может привести к самым серьезным и невосполнимым последствиям», — обратились к гражданам спасатели.


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