Пензенцам рассказали правила пожарной безопасности в банях

Как отметила пресс-служба ведомства, правила очень просты:
-доверяйте строительство бани и банных печей профессионалам;
-своевременно производите ремонт и техническое обслуживание банных печей и чистку дымоходов;
-не допускайте перекаливания печи, соприкосновения горячих поверхностей печки и дымохода с деревянными конструкциями;
-не храните рядом с печью горячие материалы;
-не пользуйтесь баней в состоянии опьянения;
-не оставляйте работающую баню без присмотра.
«Уважаемые жители Пензенской области, не нарушайте элементарные правила пожарной безопасности, ведь это может привести к самым серьезным и невосполнимым последствиям», — обратились к гражданам спасатели.