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За год в Пензенской области отремонтируют более 200 км дорог

16 февраля в 15:40 142 просмотра

В 2020 году на территории Пензенской области будет отремонтировано более 200 километров дорог. Об этом рассказал начальник регионального управления строительства и дорожного хозяйства Василий Глаголев.

Общий дорожный фонд на 2020 год составил 7 миллиардов рублей. Среди самых загруженных магистралей, которые планируется отремонтировать, — дорога «Пенза-Лунино».

«Будут продолжены работы по реконструкции, капитальному ремонту точнее говоря, Пенза-Шемышейка-Лопатино, Нижняя Елюзань-Русский Камешкир-Лопатино, Кузнецк-Камешкир, Кузнецк-Неверкино. В общем, практически в каждом районе области. Из больших проектов, нужных, которые очень давно ждем, — капитальный ремонт подъезда к селу Телегино в Колышлейском районе, Рузаново в Спасском районе и Студеновка в Сердобском районе», — рассказал Василий Глаголев.

Также доделают те участки, которые не успели завершить в прошлом году. Кроме нового дорожного покрытия, устроят линии электроосвещения, пешеходные переходы, установят новые автобусные остановки, сообщает телеканал «Экспресс».


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