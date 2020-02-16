В Пензе школьники побывали в роли криминалистов (видео)

Пензенским школьникам рассказали о том, как работают криминалисты.

Для воспитанников кадетских классов провели экскурсию по экспертно-криминалистическому центру регионального управления МВД. Детям рассказали, как изучают следы, оставленные на месте преступления, какие виды криминалистических экспертиз проводят, а также показали, оборудование, на котором работают специалисты центра.

Особый интерес школьников вызвало отделение дактилоскопии. Экскурсанты смогли побыть в роли криминалистов и подозреваемых. У добровольцев сняли отпечатки пальцев и разрешили самим выполнить эту процедуру, сообщает телеканал «Экспресс».