Белозерцев поручил главам администраций провести «прямые линии»

Жители Пензенской области просят провести «прямые линии» с главами администраций районов. Об этом сказал губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания 17 февраля.

«Неделю назад я провел «прямую линию» во «ВКонтакте», поступило более 300 вопросов. Они были разными, но по-прежнему больше всего — вопросов местного значения. Люди справедливо просят аналогичные «прямые линии» с главами администраций районов», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев поручил провести аналогичные «прямые линии» в марте.

«Возьмите за практику общаться с населением лично, это никто не отменял. Но соцсети, «прямые линии» через них — этой работой нужно тоже заниматься. Давайте пилотный проект в районах сделаем в марте. Вы сами почувствуете необходимость в этом», — отметил глава региона.

Напомним, губернатор ответил на вопросы пользователей 10 февраля в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Трансляция была запущена в группе «Пензенская область».