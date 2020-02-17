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Не пропустил. В ГИБДД рассказали подробности аварии с маршруткой в Пензе

17 февраля в 09:33 280 просмотров

В Пензе на улице Свердлова произошла авария с участием маршрутки, в которой пострадало несколько человек. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.

По предварительным данным, ДТП произошло 16 февраля в 14:35 напротив дома № 40.

«Chevrolet Aveo, которым управлял 35-летний мужчина, на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил автобусу малого класса ГАЗ-А64R42 под управлением 51-летнего водителя», — уточнили в пресс-службе.

В результате аварии пострадали 26-летняя женщина и девочка, которые находились в салоне маршрутки, а также мальчик, который был пассажиром легковушки. Всех их с травмами доставили в больницу.

Еще двум пассажиркам микроавтобуса, а также 35-летней женщине и 86-летней бабушке из иномарки медики оказали помощь на месте.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в ведомстве.

Напомним, очевидцы в Сети сообщали, что на перекрестке во время ДТП не работали светофоры.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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