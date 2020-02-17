Губернатор рассказал об одной из главных проблем Спасского района

17 февраля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что по итогам «прямой линии», которая прошла неделю назад, подготовлен перечень поручений с указанием конкретных сроков исполнения.

«Люди жалуются на то, что местная администрация их не слышит», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций районов.

По его словам, от жителей Спасска поступило несколько обращений с просьбами повлиять на отдельных руководителей.

«В райцентре был гололед, отсыпка пескосоляной смесью не проводилась. Мне стыдно за Спасскую администрацию», — подчеркнул он.

Глава администрации Спасского района ответил, что по окраинам города были замечания, но их уже устранили.

«Людям нужно ездить по хорошим — без гололеда и снега — дорогам. Им важно ходить по чистым, нескользким тротуарам, чтобы не ломали руки, ноги. Куда вы смотрите, глава Спасского района? Я знаю обо всех ваших недостатках и недоработках. Я буду принимать решение по вам, если не хотите заниматься. Я знаю положение дел в любом районе области», — сказал Иван Белозерцев.

Также губернатор рассказал и о жалобах на гололед от жителей Пензы.

«Для людей нужно создавать комфортную среду, этого требует президент, выделяются средства», — отметил глава региона.

Ранее на совещании Иван Белозерцев поручил главам администраций районов провести «прямые линии» в соцсетях с жителями. По его словам, так они смогут оперативнее реагировать на проблемы граждан.