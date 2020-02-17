В Госдуме предложили присваивать автомобилям экологический класс

Депутат Михаил Старшинов направил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову предложение о том, что всем автомобилям в базе ГИБДД должен быть присвоен экологический класс, сообщают «Известия».

«В мой адрес поступает информация о том, что при совершении регистрационных действий сотрудники ГИБДД должным образом не фиксируют сведения об экологическом классе ТС. По этой причине более чем у половины зарегистрированных в РФ транспортных средств отсутствуют сведения об экологическом классе», — говорится в письме.

По мнению депутата, без отметки об экологическом статусе автомобиль должен считаться транспортным средством с высоким уровнем выброса вредных веществ.

С 1 июля 2019 года в правила дорожного движения ввели новые знаки, которые необходимы для улучшения экологической ситуации в стране. Пока они существуют только в новой редакции ПДД и на дорогах еще не установлены. Знаки будут запрещать въезд в определенные районы для автомобилей с высоким уровнем выброса вредных веществ (имеющих двигатели класса «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2»).

Официальной информации о том, где именно их установят, пока нет, однако эксперты предполагают, что автомобилям экоклассов «Евро 0» и «Евро 1» будет запрещен въезд в пределы московской и петербургской кольцевых трасс.

В то же время, по мнению члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрия Ионина, авторы этой инициативы имеют интерес, связанный с увеличением продаж автомобилей, а с введением новых правил не нужно торопиться, так как далеко не все россияне могут легко и безболезненно поменять старые автомобили на те, которые подходят по экологическому классу.