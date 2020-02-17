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Белозерцев призвал глав администраций активнее реагировать на проблемы

17 февраля в 10:04 128 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 17 февраля в ходе совещания в правительстве региона поднял тему водоснабжения граждан.

«Администрация Пензы, разберитесь с работой «Горводоканала». Иногда несколько суток не выезжают на аварии, оставляют работу недоделанной. Люди страдать не должны», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев сообщил, что в Пензе на ул. Ладожской возле детского сада была протечка горячей воды. Мэр Андрей Лузгин пояснил, что в данном месте были сети МКП «Теплоснабжение г. Пензы», в настоящее время утечку устранили.

«Надо реагировать мгновенно. Кто платить должен, люди? Много обращений по воде и ее качеству. Нужно активно работать по замене сетей, это касается многих районов. Пензенский, Бессоновский - больше всего обращений. Главы, не сидите», — заявил Иван Белозерцев.


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