Белозерцев призвал глав администраций активнее реагировать на проблемы

«Администрация Пензы, разберитесь с работой «Горводоканала». Иногда несколько суток не выезжают на аварии, оставляют работу недоделанной. Люди страдать не должны», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев сообщил, что в Пензе на ул. Ладожской возле детского сада была протечка горячей воды. Мэр Андрей Лузгин пояснил, что в данном месте были сети МКП «Теплоснабжение г. Пензы», в настоящее время утечку устранили.

«Надо реагировать мгновенно. Кто платить должен, люди? Много обращений по воде и ее качеству. Нужно активно работать по замене сетей, это касается многих районов. Пензенский, Бессоновский - больше всего обращений. Главы, не сидите», — заявил Иван Белозерцев.