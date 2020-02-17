Пензенские школьники могут спроектировать город будущего

Конкурс организовал Всероссийский благотворительный проект компании МТС «Поколение М» совместно с областной картинной галереей им. К. А. Савицкого . Дети и подростки 11−18 лет, пробующие свои силы в живописи и литературе, могут побороться за главную награду — размещение своей работы на страницах иллюстрированной энциклопедии будущего, которая поступит в книжные магазины России.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно с 17 февраля по 6 марта 2020 года загрузить на сайт «Поколения М» один или несколько рисунков или эссе объемом до 5 тысяч знаков на тему «Пенза — город будущего». Оценивать присланные в региональном этапе конкурса «Будущее время «Поколения М» работы будет экспертное жюри, состоящее из сотрудников Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого и творческих кураторов проекта. Подведение итогов, а также награждение участников и победителей состоится в марте 2020 года.

Кроме того, в феврале и марте для пензенских школьников, желающих «прокачать» творческие навыки, проведут два бесплатных мастер-класса — один по писательскому мастерству, другой по изобразительному искусству. Узнать подробности и зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке. Количество мест ограничено.

«Проект «Поколение М» уже хорошо знаком ребятам из Пензенской области. В разные годы юные таланты из нашего региона становились победителями в разных номинациях, а в прошлом году в Пензе прошло масштабное музыкальное шоу «SUPERдети «Поколения М», вдохновившее сотни одаренных детей на участие в проекте и дальнейшее развитие своих творческих способностей. В новом сезоне проекта впервые появилась писательская номинация, и я не сомневаюсь, что в ней пензенские школьники непременно добьются успеха — наш город славен в первую очередь своими литературными традициями, и в «Поколении М» они обязательно найдут отражение», — рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями. Проект объединяет идею развития творческо-интеллектуальных способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят.

На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе во «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» уже собрано 18 миллионов рублей. Средства направлены на помощь 57 детям.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.