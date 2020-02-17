Пушистая закуска. Пензенцы едва не съели опасные ребрышки

Пост со снимками появился в группе соцсети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что купил закуску в магазине на улице Чаадаева. После того, как он открыл упаковку, чтобы полакомиться ребрышками вместе с семьей, обнаружил, что продукт полностью покрыт плесенью.

Пользователи в комментариях отметили, что упаковка — прозрачная, они удивились, как пензенец мог не заметить того, что продукт испорчен. Кроме того, подписчики сообщества посоветовали мужчине отнести ребрышки обратно в магазин, чтобы ему вернули потраченные деньги. Кроме того, они считают, что автору поста стоит обратиться в Роспотребнадзор.