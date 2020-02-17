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В ДТП в Иссинском районе пострадали дети

17 февраля в 12:26 310 просмотров

В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области рассказали подробности аварии, которая произошла в Иссинском районе.

Сообщение о столкновении машин на участке трассы «Нижний Новгород -Саратов», проходящем через Иссинский район, поступило на пульт дежурного в половине третьего часа ночи 16 февраля. ВАЗ-21102 под управлением 49-летнего мужчины врезался в стоящий Kia Rio, за рулем которого был 36-летний водитель. После этого отечественная легковушка загорелась.

В результате ДТП несколько человек получили травмы. Водителя «десятки» и девочку, которая находилась в ней, госпитализировали. Также медики оказали помощь еще трем пассажирам ВАЗа, в том числе и ребенку, везти их в больницу не потребовалось.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что следует быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Любой необдуманный маневр может стоить жизни.


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