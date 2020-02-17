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В Пензе установят мемориал на могиле Веры Аношиной

17 февраля в 12:42 252 просмотра

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поддержал инициативу деятелей культуры об установке мемориальной плиты на месте захоронения заслуженной артистки РСФСР Веры Аношиной.

Просьба об установке мемориала поступила Валерию Лидину в ходе приема 17 февраля.

«Место захоронения нуждается в обустройстве. Семья артистки в силу сложившихся обстоятельств не в состоянии установить памятник. Буквально через несколько месяцев — 27 мая — будет отмечаться знаменательная дата. В этот день Вере Степановне исполнилось бы 85 лет», — рассказал Заслуженный работник культуры Российской Федерации Петр Лощинин.

В пресс-службе регионального ЗакСобра напомнили, что Вера Аношина родилась в Кузнецком районе, много лет была солисткой областной филармонии. В репертуаре певицы было около 20 композиций пензенских авторов, она являлась первой исполнительницей популярных песен «Милая роща» и «Восемнадцать лет».

Вера Аношина ушла из жизни 11 апреля 2017 года, ее похоронили на Аллее славы Новозападного кладбища в Пензе.

Валерий Лидин поблагодарил Петра Лощинина за бережное отношение к истории и внимательное отношение к памяти людей, которые своим творчеством прославляли регион.

«Был лично знаком с Верой Аношиной и Октябрем Гришиным. Композиция «Восемнадцать лет» была и сейчас остается визитной карточкой Пензенской области. Нужно объединить усилия всех неравнодушных людей, чтобы в этом году установить мемориал. Мы обязательно изыщем финансовые возможности», — отметил спикер регионального парламента.

Валерий Лидин поручил в течение этой недели разработать эскиз и согласовать его с родственниками Веры Аношиной. После чего — приступить к изготовлению памятника. Установить мемориал планируют тогда, когда это позволят погодные условия.

Фотография: http://zspo.ru/pressroom/news/68833/

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