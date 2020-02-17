В Пензе установят мемориал на могиле Веры Аношиной

Просьба об установке мемориала поступила Валерию Лидину в ходе приема 17 февраля.

«Место захоронения нуждается в обустройстве. Семья артистки в силу сложившихся обстоятельств не в состоянии установить памятник. Буквально через несколько месяцев — 27 мая — будет отмечаться знаменательная дата. В этот день Вере Степановне исполнилось бы 85 лет», — рассказал Заслуженный работник культуры Российской Федерации Петр Лощинин.

В пресс-службе регионального ЗакСобра напомнили, что Вера Аношина родилась в Кузнецком районе, много лет была солисткой областной филармонии. В репертуаре певицы было около 20 композиций пензенских авторов, она являлась первой исполнительницей популярных песен «Милая роща» и «Восемнадцать лет».

Вера Аношина ушла из жизни 11 апреля 2017 года, ее похоронили на Аллее славы Новозападного кладбища в Пензе.

Валерий Лидин поблагодарил Петра Лощинина за бережное отношение к истории и внимательное отношение к памяти людей, которые своим творчеством прославляли регион.

«Был лично знаком с Верой Аношиной и Октябрем Гришиным. Композиция «Восемнадцать лет» была и сейчас остается визитной карточкой Пензенской области. Нужно объединить усилия всех неравнодушных людей, чтобы в этом году установить мемориал. Мы обязательно изыщем финансовые возможности», — отметил спикер регионального парламента.

Валерий Лидин поручил в течение этой недели разработать эскиз и согласовать его с родственниками Веры Аношиной. После чего — приступить к изготовлению памятника. Установить мемориал планируют тогда, когда это позволят погодные условия.