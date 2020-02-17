В России появился новый метод воровства персональных данных

Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярности технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств, сообщают «Известия».

Технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.

Эксперт пояснил, что сами компании вряд ли обладают подобными технологиями, тем более, перехват номеров, скорее всего, носит массовый характер. Он отметил, что компании обращаются к третьим лицам. В Сети легко найти компании, которые предоставляют сервисы по определению телефонных номеров. Подробно технология не расписывается, но пользователям предлагается вставить на свой сайт определенный код.

«Узнать номер тех, кто заходит с мобильных устройств, технически несложно. На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона, и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение. Ведь если вы заходите на сайт, например, застройщика, это значит, что вы интересуетесь покупкой недвижимости, и обращение будет целевым и более эффективным», — объяснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.