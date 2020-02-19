В Пензенской области выросло число стоматологов и уменьшилось количество педиатров

Информагентство на основе данных Пензастата подготовило материал, в котором отразило показатели развития сферы здравоохранения в регионе за период с 2014 по 2018 годы*.

По данным Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области за 2014−2018 годы, число болезней у детей от 0 до 14 лет увеличилось с 352 тысяч до 363 тысяч случаев. Общая заболеваемость населения снизилась почти на 4000 случаев (с 2 млн 102 до 1 млн 996 тыс. 217).

Число новых пациентов с диагнозом «наркомания» в 2018 году уменьшилось более чем в два раза в сравнении с 2014-м (178 случаев и 82 соответственно).

Диагноз «туберкулез» был выявлен у 371 пензенца, что на 180 человек меньше, чем четырьмя годами ранее.

Согласно данным службы государственной статистики, пензенцы стали чаще проходить медицинский осмотр. Если в 2014 году было осмотрено 132 434 человека, то в 2018-м плановый осмотр прошли 411 166 человек.

Количество врачей увеличилось на 87 человек (с 5464 до 5551), в то время как численность среднего медицинского персонала упала на 826 (с 14618 до 13792).

Среди специальностей врачей можно выделить рост числа стоматологов (с 393 до 555 врачей) и уменьшение числа педиатров (с 552 до 509 врачей). Терапевтов стало больше на 31 (с 1405 до 1436), также выросло число хирургов, офтальмологов, отоларингологов, неврологов, психиатров, дерматовенерологов, рентгенологов и радиологов.

Напомним, в декабре 2018 года губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции сообщил о том, что в регионе дефицит врачей планируется закрыть за три года.

«2018 году около 200 врачей пришли в больницы, в том числе — в районные. На 85% мы укомплектовали медучреждения врачами онкологического профиля. Планируем в течение трех лет проблему кадрового обеспечения больниц закрыть», — сказал он.

В частности, по словам главы региона, решению проблемы поспособствуют целевое обучение будущих медиков и выделение жилья.

Ранее в минздраве Пензенской области рассказали о том, на какие меры поддержки сегодня могут рассчитывать врачи. Подробный материал со списком выплат доступен по этой ссылке.

* Информация взята с официального сайта Пензастата, данных на 2019 год в настоящее время нет

Роман Галеев студент ПГУ