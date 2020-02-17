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В Сердобске полицейских к воришкам привели следы на снегу

17 февраля в 13:10 282 просмотра

Двое жителей города Сердобска Пензенской области попали под статью за кражу водки.

Установлено, что 17 декабря друзья гостили у своей подруги, они выпивали. Когда женщина уснула поздно вечером, мужчины пошли гулять. Им хотелось еще выпить, но денег не было. Тогда приятели решили украсть алкоголь из какого-нибудь магазина.

Около часа ночи они подошли к торговой точке «Пятачок № 2». Один из мужчин разбил стекло в окне фрагментом бетонной плиты и забрал с прилавка четыре бутылки водки. Второй в это время наблюдал за обстановкой снаружи. Затем друзья вернулись в дом женщины.

«На срабатывание сигнализации к магазину приехали работники правоохранительных органов. Прошедший ночью снег помог им по следам найти злоумышленников», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сердобчане признали свою вину, заменили стекло в магазине и вернули деньги за спиртное. По решению суда, каждый должен отработать по 400 часов.

Приговор в законную силу не вступил.


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