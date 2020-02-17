Пензенская область вошла в топ-40 регионов России по качеству жизни

РИА Новости опубликовало рейтинг субъектов России по качеству жизни за 2019 год. Пензенская область в списке заняла 37 строчку.

По результатам оценки экспертов регион набрал 47,002 баллов. Лидером рейтинга, как и в 2018 году, стала Москва — ей дали 79,275 баллов. За ней традиционно следует Санкт-Петербург — 77,308 баллов, замыкает тройку лидеров Подмосковье — 74,5 балла.

Топ российских регионов по качеству жизни составило агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Исследователи при его расчете проанализировали 70 показателей, характеризующих уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса и т. д.

При составлении рейтинга были использованы данные Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ и другие открытые источники.