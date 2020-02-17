Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Региональный этап «Что? Где? Когда?» для школьников
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Свадьба альпак в зоопарке Пензы
Наши новости
Запрещенные хостелы в квартирах оказалось нечем заменить
В Пензе на «Экспрессе» обсудят планируемые изменения в проведении ЕГЭ
Онколог рассказал об эффективном способе предупреждения рака
Центр встал. На ул. Кирова притерлись два автобуса
Пензенский министр поделился своим фото в составе почетного караула
Первый этап реконструкции улицы 40 лет Октября выполнен более чем на 50%
В России из-за коронавируса подорожают гаджеты
В Пензенской области запустят первый мобильный «Кванториум»
В регионах предложили организовать курсы переобучения для женщин с детьми
«Термодом» вновь организовал крещенские купания в Спутнике

Пензенская область вошла в топ-40 регионов России по качеству жизни

17 февраля в 14:10 236 просмотров

РИА Новости опубликовало рейтинг субъектов России по качеству жизни за 2019 год. Пензенская область в списке заняла 37 строчку.

По результатам оценки экспертов регион набрал 47,002 баллов. Лидером рейтинга, как и в 2018 году, стала Москва — ей дали 79,275 баллов. За ней традиционно следует Санкт-Петербург — 77,308 баллов, замыкает тройку лидеров Подмосковье — 74,5 балла.

Топ российских регионов по качеству жизни составило агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Исследователи при его расчете проанализировали 70 показателей, характеризующих уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса и т. д.

При составлении рейтинга были использованы данные Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ и другие открытые источники.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...