Левин: Пензенская область навсегда останется для меня второй родиной

«Хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что три с половиной года назад вы избрали меня в Государственную Думу, оказав доверие отстаивать ваши интересы на федеральном уровне, представляя Лермонтовский избирательный округ нашей области.

Дорогие пензенцы, 15 января президент принял решение о смене правительства Российской Федерации, после чего мне поступило предложение от нового председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина войти в его команду в должности заместителя руководителя аппарата правительства для того, чтобы курировать вопросы информации, связи и информационных технологий. Это предложение я принял, посчитав, что должен использовать возможность улучшать качество государственных услуг и повышать уровень жизни граждан, не только в законодательной сфере, но и непосредственно в органах исполнительной власти. Рассчитываю, что новая должность позволит мне и дальше помогать людям, как и обещал вам в ходе избирательной компании.

Все эти годы я регулярно проводил рабочие встречи во всех районах Лермонтовского избирательного округа. Были и простые и сложные вопросы. Приходилось добиваться строительства дорог, школ и домов культуры, и в то же время помогать тем из вас кто приходил за советом, помощью в судебных исках или защите своих прав в органах власти. Всего ко мне вы обращались почти 2000 раз, и подавляющее большинство ваших вопросов удалось успешно решить.

Главное, что совершенно точно удалось, — это рост объемов федеральных средств, приходящих в нашу область. Если в начале исполнения мной депутатских полномочий общий объем федеральных трансфертов составлял чуть больше 15 миллиардов, то на 2020 год он составил почти 24 миллиарда рублей. Нам удалось добиться увеличения федеральной поддержки Пензенской области более чем вполовину», — отмечается в обращении.

Также Леонид Левин подчеркнул, что в его работе главным приоритетом было выполнение наказов пензенцев — улучшение качества жизни в городах, поселках, селах и деревнях моего избирательного округа.

«Отдельно хочу сказать о моих профильных вопросах — каждый год улучшается качество и доступность связи в сельской местности. Школы и медицинские учреждения последовательно обеспечиваются доступом к высокоскоростному интернету. Многие из этих изменений и новых начинаний — это прямой результат работы по вашим обращениям.

Не все из задуманного удалось осуществить… В конечном итоге, что мне удалось, а что нет, решать вам, но рассчитываю и на новой должности делать все возможное для блага людей.

Надеюсь, что формат наших отношений — искреннего взаимодействия на регулярных встречах и личных приемах, сохранится у вас и с другими депутатами, которым вы доверите представлять Лермонтовский округ. Как бы ни сложились дальнейшие обстоятельства, Пензенская область навсегда останется для меня второй родиной. Только у вас мне довелось встретить столько трудолюбивых и честных людей, которые искренне любят свою Родину и дорожат культурным наследием. Горжусь тем, что был желанным гостем на Лермонтовских праздниках, видел мастерство абашевских художников собственными глазами, прикасался к сокровищам музеев Наровчата, Белинского-Чембара и Вадинска», — отметил замруководителя аппарата правительства РФ.

Он поблагодарил жителей региона за неравнодушие к настоящему и будущему Сурского края, а также за помощь в работе.

Напомним, ранее Леонид Левин встречался с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Они обсудили вопросы поддержки региона в сфере образования, здравоохранения и развития экономики.

Текст предоставлен приемной Леонида Левина