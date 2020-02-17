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Теплую зиму сменит снежная весна. Синоптики пообещали морозы в марте

17 февраля в 14:31 230 просмотров

Середина февраля начала радовать россиян теплом и весенним солнышком, но синоптики советую не расслабляться и не убирать зимние вещи, так как в марте ожидаются морозы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

«В марте еще будет выпадать снег, температура воздуха будет понижаться до отрицательных значений. Морозы совсем не исключены, вплоть до -10 градусов», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что весеннее тепло придет в Центральную Россию на этой неделе. По его словам, в начале недели будет «триумвират тепла»: в течение трех дней возможны температурные рекорды. Однако синоптик тоже считает, что в марте начнется похолодание.


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