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В Пензу поступили тесты на выявление коронавируса

17 февраля в 14:50 220 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 17 февраля обсудил с министром здравоохранения региона Александром Никишиным ситуацию с распространением коронавируса.

Александр Никишин сообщил, что в области не зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом из Поднебесной. Иван Белозерцев подчеркнул, что необходимо усилить меры по недопущению возможного проникновения и распространения на территории региона коронавируса.

«Из федерального центра поступили нормативные документы, которые регламентируют обследование всех пациентов с подозрением на коронавирус. Получены необходимые реактивы для проведения быстрой диагностики», — рассказал министр.

Глава региона призвал усилить контроль за ценами, в том числе на противовирусные препараты, поручив провести проверки аптечных пунктов совместно с сотрудниками Росздравнадзора и ФАС, сообщает пресс-центр облправительства. Также Иван Белозерцев поручил проанализировать работу служб, отвечающих за запись к врачу, и при необходимости в пиковый период заболеваемости увеличить число контактных телефонов.

«Надо разобраться, почему люди тратят по полдня на запись через интернет или не могут в течение часа или двух дозвониться по телефону. Проблем с записью к врачам быть не должно», — поручил он.

По информации областного минздрава, в настоящее время уровень заболеваемости респираторными заболеваниями не превышает эпидемиологического порога, в лечебных учреждениях созданы все необходимые условия для госпитализации и взрослого, и детского населения. Также глава региона поручил проанализировать работу служб, отвечающих за запись к врачу, и при необходимости в пиковый период заболеваемости увеличить число контактных телефонов.

«Медики подготовлены, все необходимое оборудование имеется и работает, лекарства тоже», — сообщил главный врач областной клинической больницы имени Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/216123/

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