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Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?

17 февраля в 14:51 398 просмотров

В соцсетях и мессенджерах растет количество «разоблачений» и «расследований», связанных с именем губернатора, членами его семьи и ближайшим окружением. Авторы, прячущиеся под анонимными именами и выдуманными никами, пользуются громкими заявлениями и заголовками: «коррупция», «распил», «воровство»… Вот только за громкими словами скрываются заурядные пустышки, не выдерживающие никакой критики.

Факты банально подтасовываются друг под друга для создания вау-эффекта, но люди уже устали от подобных «расследований» в стиле программы «Окна» с постановочными драками и перемещающимися из студии в студию актерами.

Некоторые сценарии пензенских шоу часто доходят до смешного — так называемые разоблачители даже сообщают о том, кто с кем проводит ночь в пензенском правительстве… Правда, такие фантазии чаще всего граничат с диагнозом.

Интересно, что эта волна бестактной критики увеличивается по мере приближения ко дню выборов губернатора. И, естественно, главной мишенью в ней становится сам Белозерцев, который не исключил своего участия в них.

«Это зависит не от меня, а от жителей Пензенской области, от оценки их и президента России. Моя задача — работать добросовестно, вместе с членами правительства решать те задачи, которые стоят перед областью. В интересах людей я это делал и буду делать», — сообщил он, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года.

Чтобы быть объективным, нужно рассуждать фактами и анализировать реальные дела, а их за время работы Белозерцева на своем посту — предостаточно. В регионе успешно реализуются основные направления указов президента, по итогам 2019 года Пензенская область вошла в число шести субъектов, успешно справляющих с задачами нацпроектов. По личной инициативе губернатора запущены программы по ремонту сельских школ и детских садов.

Еще стоит отметить строительство детских садов. Помните, как годами безрезультатно приходилось ждать очереди, чтобы ребенок попал в садик? Сейчас такой проблемы практически нет.

Красноречивее всего о достигнутых результатах и оценке работы Ивана Белозерцева говорят рейтинги авторитетных организаций, на которые равняются федеральные политики, а не анонимные Телеграмм-каналы. Например, Пензенская область, по данным фонда «Петербургская политика», регулярно входит в группу регионов с «высокой устойчивостью». Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Пензенской области со стабильным прогнозом, который соответствует уровню ruBBB+. Это говорит о поступательном развитии Пензенской области.

Кого это может злить и смущать? Люди, которые когда-либо имели дело с губернатором Пензенской области, общались с ним лично, знают, что «порешать дела», «договориться», «прогнуть», «распилить» — это не про него. Мутные схемы, сходные с теми, что пытались реализовать при строительстве перинатального центра, цирка, центра службы крови, организовать с ним невозможно. Поэтому некоторым нечистым на руку бизнесменам Белозерцев неудобен. Гораздо привлекательнее им видятся приезжие фигуры, которые обещают в Пензенской области правду и справедливость. Но есть ли им дело до народа?

Ближе к основному политическому событию истерия со стороны «анонимов» будет только нарастать, и нужно быть к этому готовыми.

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-3829017/

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