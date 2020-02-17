Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Региональный этап «Что? Где? Когда?» для школьников
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
Свадьба альпак в зоопарке Пензы
Наши новости
Теплую зиму сменит снежная весна. Синоптики пообещали морозы в марте
В России появился новый метод воровства персональных данных
Из российских поликлиник исчезнут стоматологи и психологи
В Госдуме предложили присваивать автомобилям экологический класс
В России появятся «умные» светофоры и «дружелюбные» переходы
В Китае намерены казнить за сокрытие коронавируса
Россиянам обещают раннюю весну
Фитнес-тренер из ролика про «таксиста-мразь» рассказала свою версию событий
Президент подписал документ о помиловании трех россиян
Путин не намерен вводить понятие «родитель № 1» и «родитель № 2»

В России бесплатную парковку сделают для инвалидов всех групп

17 февраля в 15:25 182 просмотра

В России с 1 июля инвалиды третьей группы получат право парковаться бесплатно, сообщает телеканал «360».

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Получат это право люди с ограниченными способностями к передвижению и те, кто не имеет ограничений, но до 1 июля получил знак «Инвалид» в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы и пользовался правом на бесплатную парковку на основании этого знака.

Сведения о машине, которой пользуется инвалид, должны быть включены в специальный общероссийский реестр.

Напомним, ранее бесплатная парковка была доступна только инвалидам первой и второй групп.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...