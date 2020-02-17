В России бесплатную парковку сделают для инвалидов всех групп

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Получат это право люди с ограниченными способностями к передвижению и те, кто не имеет ограничений, но до 1 июля получил знак «Инвалид» в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы и пользовался правом на бесплатную парковку на основании этого знака.

Сведения о машине, которой пользуется инвалид, должны быть включены в специальный общероссийский реестр.

Напомним, ранее бесплатная парковка была доступна только инвалидам первой и второй групп.