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В Пензе заново выстроят систему маршрутов общественного транспорта

17 февраля в 15:44 312 просмотров

В бюджет Пензы заложено 10 млн рублей на разработку новой транспортной сети города. Об этом стало известно 17 февраля на заседании комиссии Гордумы.

«Эта сумма определена в среднем от коммерческих предложений, которые поступили в управление транспорта», — пояснила заместитель начальника пензенского финуправления Ирина Юрлова.

Вице-мэр Денис Леонтьев пояснил, что новая схема предусматривает абсолютно новую схему маршрутов общественного транспорта.

«Мы убираем все маршруты, и нам нужно заново построить систему, чтобы она была экономически выгодна и было удобно для жителей. Существует много нововведений. Например, то, что в центре города ездят только магистральные автобусные маршруты, а малой вместимости используются только для подвоза на конечные остановки жителей. Мы планируем разгрузить центр и сделать более логичную схему. Деньги эти — на этот год. Все периоды будем смотреть: летний, осенний, зимний, так как разный пассажиропоток. В итоге будет оптимальная схема транспортных потоков, класса автобусов и именно самой маршрутной сети. Будет экономически обоснованная модель как для перевозчиков, так и для бюджета города», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «Пенза-Пресс», с вопросом об изменении схемы маршрутов к губернатору Ивану Белозерцеву во время прямого эфира во «ВКонтакте» обращался житель областного центра. Глава региона согласился, что ее нужно менять, и рассказал о соответствующем поручении администрации Пензы. Также муниципалитет подал заявку на покупку более 100 автобусов по федеральной программе.


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