Минус 30 кг за два года. Пензячка поделилась секретом потрясающего преображения

Два года — столько времени потребовалось молодой маме Альфие Грачевой для того, чтобы измениться до неузнаваемости. Еще несколько лет назад полная от природы девушка даже представить не могла, что однажды будет готовиться к серьезным спортивным состязаниям: в мае Альфия будет претендовать на статус «Мисс бикини». О важном решении, разделившем ее жизнь на «до» и «после», она рассказала в интервью ИА «Пенза-Пресс».

— Альфия, с чего начались ваши перемены в жизни?

— Я с детства была склонна к полноте, чувствовала себя неловко. В студенческие годы встретила своего мужа, и он меня полюбил такой, какая была. В то время фигура немного изменилась, не знаю, что могло повлиять на это, возможно, возрастные изменения внутри организма, но природная полнота оставалась. Мы поженились, я забеременела, и вес опять пошел вверх. Тогда я старалась не выходить из дома, не хотела смотреть на себя в зеркало, замкнулась. Жила в то время, наверное, только ради ребенка.

Но в один прекрасный момент я поняла, что нужно выходить из этого состояния, чтобы наконец начать нравиться себе, носить одежду, которую хочу. Я решила, что буду начинать понемногу ограничивать себя в любимых продуктах. Это была не диета в строгом смысле этого слова, не подсчет белков, жиров и углеводов. Я просто старалась есть меньше, начала постепенно исключать мучное, жила без него два-три месяца. Потом убрала сладкое, газировки. Постепенно пришла к правильному питанию, затем подключила спорт. Честно говоря, я вообще не ожидала, что когда-нибудь буду готовиться к соревнованиям, я даже мечтать об этом не могла.

— В какой момент к ограничениям в питании присоединился спорт? С чего начинать, если ты впервые пришел в тренажерный зал?

— Я пошла в тренажерный зал где-то через два года после родов и полгода после начала ограничений в питании. У меня с самого начала была цель — заниматься с тренером. Самостоятельно у меня вряд ли бы все получилось, ведь важно, чтобы тебе показали правильную технику. Тем более что спортом я никогда раньше не занималась, вообще не рассматривала его как хобби.

— А что подтолкнуло вас к тому, чтобы это изменить? Был яркий пример перед глазами?

— Были мои подруги, которые ходили на йогу, групповые занятия. Я слушала их, мне было это интересно, тоже захотелось заниматься. Я пришла в спортзал, мне дали тренера, он попался хороший. Подобрал мне питание, но оно оказалось слишком жестким, не всегда получалось его соблюдать. Он мне подробно рассказывал о каждом упражнении, втянул в занятия. Сейчас я занимаюсь с Алексеем Нетесановым.

— Каких результатов удалось добиться за это время?

— Только за последний год я похудела на 12 килограммов, в целом за два года — на 30.

— Альфия, к чему сегодня себя готовите, как протекает подготовка?

— Поначалу не было никаких ограничений, я питалась правильно, на тот момент уже начала считать калории, купила себе кухонные весы, втянулась в это. Начала все считать, взвешивать. Мне это нравится. Психологически это нетяжело, когда есть мотивация, цель. Раньше я только знала, что углеводов нужно не больше 150−200 в день, белка побольше, жиров — 1 грамм на килограмм.

А после Нового года у меня началась сушка, сейчас я готовлюсь к соревнованиям по фитнесу и бодибилдингу, они пройдут в Пензе 16 мая. Категория у меня — «Бикини». Мне не так принципиален выигрыш, хочется получить опыт выступлений на сцене.

— Какой у вас режим питания сейчас?

— Без завтрака уже не живу три года, раньше он был очень плотный, когда я не готовилась — калорий на 600 могла поесть с утра. Сейчас у меня на завтрак рис — граммов 80−100, и белок — курица либо яичные белки. Всего пять приемов пищи в день, дважды можно есть рис. Помимо этого, разрешены овощи и мясо. Между приемами можно съесть фрукт — банан либо яблоко. Поначалу было тяжело, чувствовался голод, тренировки плохо давались, голова кружилась. Была агрессия, раздражительность. В таком состоянии я пробыла где-то с неделю. Потом организм привык, стало легче. Пока не знаю, как будет дальше, жду дальнейших указаний. Диета будет строже.

— Есть мнение, что сушка наносит вред организму. Как вы к этому относитесь?



— Любой профессиональный спорт не протекает без вреда для здоровья, но в моем меню все подобрано профессионально. Я полностью доверяю тренеру.

— Ощущаете ли вы поддержку со стороны друзей, близких?

— Друзья не поддерживали меня, отговаривали, не понимали, зачем это. Родители тоже поначалу. Сейчас они поняли, что это моя мечта. Муж всегда поддерживал, это единственное, что меня мотивирует. Он мне покупает полезные продукты, витамины. Если бы не его поддержка, я бы, может быть, и не смогла держаться. Кстати, я пытаюсь его тоже увлечь своим хобби, он пообещал мне, что в начале лета пойдет в тренажерный зал. Он у меня — обычный семьянин, и раньше ни с гантелями, ни с грифами не сталкивался.

— К какому идеалу вы стремитесь сегодня? Изначально шли к спортивному рельефу, или же просто хотелось похудеть?

— Да, желание прийти к спортивной форме появилось уже в процессе занятий. Сначала просто стремилась похудеть, выглядеть лучше. Потом начала искать в интернете информацию о бодибилдинге. Да, мне начали нравиться картинки с красивыми девушками на сцене в различных категориях, их мышцы, как они ходят, себя показывают. Мне тоже так захотелось, и я поставила перед собой цель.

— Правильное питание само по себе содержит довольно много ограничений, а сушка и вовсе ограничивает выбор продуктов до минимума. При этом нужно готовить обычную еду для домочадцев. Насколько это психологически сложно?

— Члены семьи у меня питаются иначе, конечно. Я питаюсь отдельно, готовлю себе простую еду — ничего не мариную, не жарю. В целом у меня на готовку немного времени уходит, помогает мультиварка. Что касается запахов и вида «запретной» еды — я на нее смотрю практически равнодушно.

— Сколько времени вам потребовалось для того, чтобы настолько изменить свои вкусовые предпочтения? Одно время была популярна теория о том, что якобы нужно только «перетерпеть» 21 день, чтобы сформировалась новая привычка…

— Лично мне понадобилось около года, чтобы режим вошел в привычку. И теперь мне уже не хочется что-то вредное съесть. Если я иду с семьей в тот же «Макдональдс», KFC, «Бургер Кинг», то просто сижу, смотрю на ребенка, либо рассматриваю игрушку, которую ему дали. Если же мне хочется есть, то я иду и заранее покупаю себе какой-то протеиновый батончик, а в кафе заказываю себе кофе обычный, без сахара. И сижу просто с ними. Мне даже самой не хочется есть такую пищу, я смотрю на нее, как на что-то несъедобное.

— С какими ошибками вам пришлось столкнуться на пути к мечте? Какие советы вы могли бы дать тем, кто только решился на кардинальные перемены в жизни, но боится неудачи?

— Главное, что бы я посоветовала, — не слушать никого. Не надо любить себя «такой, какая ты есть», поддаваться лени. Думать, что «живем один раз, нужно кушать все подряд». Надо все хорошенько обдумать, понять, нравишься ли ты себе такой, какая ты есть. Начинать надо с малых ограничений. Не надо себя наказывать. Все можно исправить, не нужно себя карать голодовками. Все должно быть постепенно, чтобы со временем это переросло в образ жизни. Не нужно сразу торопить свой организм, шокировать его единовременным отказом от всей привычной пищи. Это чревато большими проблемами со здоровьем. Перед тем, как перейти на правильное питание, я пробовала разные жесткие диеты, но больше пяти-семи дней не выдерживала, опять возвращалась к своему прежнему режиму.

Что касается питания, то я бы посоветовала взять за правило завтракать, этот прием пищи должен быть всегда. Я начинаю свой день с большого бокала воды, таким образом запускаю обменные процессы в организме. В обеде должно быть все: на правильном питании у меня было мясо, медленные углеводы — крупа, макароны, салат обязательно должен быть. Я кладу в него простые продукты — пекинскую капусту, помидор, желток. Также следует ограничить потребление соли — она задерживает воду. Я, например, вообще пищу употребляю без соли уже очень давно и прекрасно себя чувствую.

— В мае вас ждут первые серьезные спортивные состязания. А вы не задумывались о том, как отношения со спортом будут развиваться потом? Может быть, есть мечта заняться тренерской деятельностью или делиться опытом с теми, кто хочет похудеть?

— Мне очень хочется в дальнейшем связать жизнь с этим, но я пока не знаю, как все организовать, с чего начать. В первую очередь, хочется начать с самой себя, показать, что я смогла, мне не лень, и значит, вы тоже сможете. Проблема с лишним весом есть у многих женщин, девушек, и мне хочется поделиться своими знаниями. Программа — в разработке, она основана на личном опыте, не знаю, подойдет ли она всем или нет. Хотелось бы в плане питания помочь. По тренировкам — здесь, конечно, нужно образование, значит, нужно учиться где-то. Конечно, цель есть. Буду над этим работать.