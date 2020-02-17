Депутат о ресторане Есебуа: Они вообще думали, когда подписывали договор?

17 февраля в Пензенской городской Думе состоялась постоянная комиссия по бюджету и экономике. В ходе обсуждения один из народных избранников поднял вопрос, касающийся ситуации, которая сложилась вокруг здания № 47 по улице Кирова.

В бюджет Пензы на 2020 год заложили объекты, которые подлежат приватизации. Депутат предложил исключить из плана здание на улице Кирова, где располагается ресторан предпринимательницы Алины Есебуа.

«Частный предприниматель вложила большие деньги под наши гарантии, что данный объект будет дан ей на продолжительный срок. В настоящее время есть проблема — из плана приватизации этот объект не исключен. В плане приватизации на 2019 год каким-то образом оказался одновременно с тем, что в договоре есть меморандум на то, что человек вкладывает средства, в районе 15,5 млн, под гарантии горадминистрации», — сообщил он.

Однако ему пояснили, что, согласно порядку Гордумы, депутаты не принимают решение — включать или не включать объект.

«Пишите свои предложения на администрацию. Все вопросы, касаемо расходов бюджета, которые выносятся, они исходят в соответствии с нашим уставом. Либо главой администрации, либо после его заключения», — сказал другой народный избранник.

По его словам, по данному объекту — много нерешенных вопросов.

«Я видел этот контракт: вообще не понятно, в какой объект они вкладывают ни много ни мало 15 млн рублей, он там даже не наименован. Они когда подписывали решение, о чем думали? Мало того, что они подписали договор, они еще эти деньги и вложили.

Я немножко занимался этим вопросом. Там — сложнейшая ситуация. Как с ними сейчас заключить договор? Вы прекрасно знаете, что договор на длительный срок может заключаться только с торгов, никак не по-другому. А если они будут продлять его как сейчас, то они [предприниматели] не имеют приоритетное право на выкуп», — рассказал он.

Депутат напомнил, что бизнес-леди была на приеме у губернатора.

«Сейчас администрация ищет законный выход из этой проблемы», — отметил народный избранник.